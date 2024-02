MetEx : la trésorerie se tend, le titre cède du terrain

Metabolic Explorer a terminé l'année 2023 sur une trésorerie brute réduite à 18,9 millions d'euros, contre 47,9 millions à fin juin 2023.



Face à ces tensions de trésorerie, l'entreprise de chimie vere dit avoir mis en oeuvre des efforts en vue de maîtriser la consommation de trésorerie et de permettre d'assurer ses besoins de financement sur le 1er semestre 2024.



La société, qui fabrique des ingrédients d'origine naturelle destinés

aux marchés de la nutrition animale, indique que les prochaines semaines

seront 'décisives' face au défi de restaurer sa rentabilité et d'assurer son

financement à court et moyen termes.



Dans le cadre de sa recherche de financement, Metex dit avoir engagé des

discussions avancées avec plusieurs potentiels partenaires industriels.



Ces annonces interviennent alors que le groupe a vu ses ventes d'acides aminés de spécialités grimper de 55% au 4ème trimestre, une progression toutefois plus que compensée par la chute du chiffre d'affaires des commodités, ressorti à 5,9 millions d'euros sur le 4ème trimestre

contre 25,5 millions d'euros un an plus tôt, du fait de l'intensification de la concurrence chinoise.



Le titre se repliait de plus de 7% vendredi suite à cette publication, ce qui porte à 63% son recul sur les 12 mois écoulés.



