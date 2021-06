MetEx : peu de réaction à l'annonce des derniers objectifs

METabolic EXplorer réagit peu en Bourse ce mardi après l'annonce, hier soir, de ses perspectives 2021 et de ses objectifs à moyen terme.



La société de chimie verte a annoncé lundi soir qu'elle s'était donné pour objectif un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros cette année, assorti d'un résultat opérationnel courant (EBITD) proche de l'équilibre.



A horizon 2026, MetEx dit ambitionner un chiffre d'affaires consolidé annuel supérieur à 300 millions d'euros, pour une marge d'EBITDA supérieure à 14%.



Si ces annonces n'entraînent pas de grande réaction au niveau du cours de Bourse aujourd'hui (-1,4%), plusieurs bonnes nouvelles avaient déjà porté l'action au cours des dernières séances.



Pour mémoire, l'entreprise a récemment annoncé la reprise de la production sur son site d'Amiens après la survenue d'un incident industriel, ainsi que la livraison de premières quantités de PDO à ses partenaires et clients.



Avec un cours qui a plus que doublé depuis le 1er janvier, l'exercice 2021 pourrait ainsi bien marquer la meilleure performance annuelle de l'entreprise, qui était entrée en Bourse en 2007.



