Entrée en négociations exclusives avec Ajinomoto

en vue d'acquérir le premier site européen

de production d'acides aminés par fermentation

Avec ce projet, METEX fait un grand pas vers la concrétisation de son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

Clermont-Ferrand, le 26 février 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir conclu, dans le cadre d'une promesse d'achat, un accord de négociations exclusives avec Ajinomoto Co., Inc., en vue de l'acquisition de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), leader européen de la production d'acides aminés par fermentation pour la nutrition animale. Les prévisions d'AANE pour l'exercice 2020-20211 feraient ressortir un chiffre d'affaires de plus de 200 M€ et un EBITDA positif.

Le nouvel ensemble METEX (en ce compris sa filiale METEX NØØVISTA et AANE) rassemblerait 450 collaborateurs avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 kt sur le site d'AANE à Amiens pour les acides aminés, et de 6 kt sur le site de Carling Saint-Avold pour le PDO (1-3 propanediol) et l'AB (acide butyrique).

L'opération envisagée a fait l'objet d'un avis favorable du Comité Social et Economique de METEX et reste soumise à l'information-consultation des instances représentatives du personnel d'AANE. Elle devrait être finalisée au cours des prochaines semaines.

Ajinomoto Animal Nutrition Europe, premier site européen de production d'acides aminés par fermentation

Un outil industriel hautement automatisé bénéficiant des dernières technologies de fermentation et d'extraction/purification,

bénéficiant des dernières technologies de fermentation et d'extraction/purification, Un savoir-faire unique dans le domaine de la bio-production reposant sur des équipes hautement qualifiées et expérimentées depuis la R&D applicative jusqu'à la conduite de procédé en fermenteur de 500 m 3 ,

dans le domaine de la bio-production reposant sur des équipes hautement qualifiées et expérimentées depuis la R&D applicative jusqu'à la conduite de procédé en fermenteur de 500 m , Une force commerciale experte du marché de la nutrition animale et un réseau d'agents de distribution de premier plan,

et un réseau d'agents de distribution de premier plan, Un portefeuille complet de technologies sous licences exclusives pour le marché des acides aminés essentiels à la nutrition animale sur les territoires Europe, Afrique et Moyen Orient.

Une complémentarité parfaite pour un projet industriel créateur de valeur

Le nouvel ensemble METEX intégrerait en amont les expertises de R&D et de démonstration préindustrielle historiques du Groupe et, en aval, les infrastructures industrielles, la force commerciale et les réseaux de distribution d'AANE et de METEX NØØVISTA pour constituer le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle.

METEX apporterait son expertise dans la mise au point de bioprocédés pour la fabrication d'ingrédients fonctionnels sur des marchés à forte valeur ajoutée. Avec plus de 90 M€ consacrés à la R&D depuis sa création, METEX dispose de compétences reconnues en matière de mise au point de souches de fermentation brevetées et de pilotage des procédés à l'échelle préindustrielle.

L'expertise de METEX a déjà été validée :

En 2016, par la vente à EVONIK de son procédé de L-Méthionine, acide aminé 100% naturel, pour 45 M€, la plus importante transaction de ces dernières années dans le secteur de la biochimie en Europe,

En 2018, par la création de METEX NØØVISTA, co-entreprise entre METEX et le fonds SPI de Bpifrance, financée à hauteur de 48 M€ pour la construction de la première unité d'une capacité annuelle de 6 kt de production de PDO et d'AB, en cours de démarrage.

Le projet industriel de METEX serait de pérenniser le site d'Amiens et ses emplois en y transférant ses technologies en cours de développement au sein de sa plateforme technologique ALTANØØV, laquelle doit permettre l'industrialisation d'un nouveau procédé par an. Pour rappel, le portefeuille des ingrédients naturels ALTANØØV adresse les marchés de la cosmétique, de l'alimentation animale et des biopolymères, marchés valorisés à 16 Mds € au total2.

La première décision d'investissement sur le site d'Amiens serait prise avant fin 2021 et concernerait l'acide glycolique (AG) naturel de METEX. Cet investissement, d'un montant voisin de 25 M€, s'inscrirait dans le cadre du Plan de Relance décidé par le gouvernement français : METEX bénéficie en effet d'ores et déjà à ce titre d'une aide de 9,6 M€ pour le financement des études finales et de l'investissement AG. Cette décision serait précédée d'un contrat de licence concédée par METEX à sa nouvelle filiale aux conditions usuelles de marché (paiement upfront initial complété d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires).

Le principal acide aminé produit aujourd'hui sur le site d'Amiens est la Lysine, acide aminé devenu une commodité. Le projet industriel de METEX, consistant donc à introduire ses nouveaux produits de spécialité, aurait pour conséquence d'atténuer la volatilité des niveaux de prix. Les premiers effets de ce repositionnement produit devraient apparaître dès 2023.

Pour la mise sur le marché de ces nouveaux ingrédients de spécialité, METEX bénéficierait de la force commerciale et du réseau de distributeurs d'AANE. Dans la continuité des actions de formation en place chez AANE, ces transferts de technologie et ces lancements de nouveaux produits s'accompagneraient d'un plan de développement des compétences de l'ensemble des personnels.

A moyen terme, cette stratégie de diversification portée par des marchés en croissance devrait générer pour le Groupe METEX un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 M€ et un EBITDA supérieur à 7%.

Un prix raisonnable et des conditions financières saines

L'acquisition de 100% des titres d'AANE, d'un montant total de 15 M€, serait payée par METEX sur ses fonds propres en deux temps : 8 M€ au closing de l'acquisition, et 7 M€ dans les 6 mois suivant le closing.

Le prix de la transaction reflète notamment la nécessité, pour un acquéreur susceptible d'offrir une pérennité industrielle au site d'Amiens, d'avoir au préalable investi pour disposer d'une R&D capable de soutenir le renouvellement du mix produit du site. De son côté, le Groupe Ajinomoto annonce une provision pour dépréciation d'actifs d'environ 100 M€3 liée à cette opération.

La nouvelle situation financière de METEX lui permettrait de financer la montée en puissance du nouvel ensemble et d'envisager, si nécessaire, différentes modalités de financement complémentaires.

Masami Kashiwakura, Président d'Ajinomoto Animal Nutrition Group, Inc : " Nous avons fait le choix d'entrer en discussions exclusives avec METabolic EXplorer spécialiste de la fermentation, qui présente à ce jour le dossier le plus pertinent pour l'avenir industriel du site d'Amiens, pour la pérennité des emplois et pour l'actionnaire Ajinomoto."

Benjamin Gonzalez, fondateur et Président Directeur Général de METEX : " Avec cette acquisition le Groupe METEX deviendrait une ETI européenne de référence dans le domaine des biotechnologies industrielles, secteur clé de la nécessaire transition écologique. Avec les premières ventes de METEX NØØVISTA prévues au deuxième trimestre 2021 et ce projet d'acquisition, le nouveau visage de METEX en ce début d'année est celui d'une entreprise transformée au cœur des grands enjeux actuels de souveraineté agroalimentaire qui fournit des réponses concrètes en termes d'emploi et de ré-industrialisation de nos territoires."

Les négociations des titres METabolic EXplorer admis à la Bourse de Paris (actions (FR0004177046) et BSA (FR0013483534) ont été suspendues dès 9h00 ce jour à la demande de la Société. La reprise des négociations interviendra à compter du 1er mars 2021 à l'ouverture des marchés.

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

1 Prévisions du management d'AANE pour l'exercice 2020/2021 clôturant le 31 mars 2021.

2 Source : Expert interviews Advancy

3 13 milliards de yen.

