Metabolic Explorer : Information financière du 3ème trimestre 2020

Information financière du 3ème trimestre 2020

Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui son information financière du 3ème trimestre 2020.

Au 3ème trimestre 2020, METabolic EXplorer a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 k€. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG. A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 37,5 k€ conformément aux anticipations.

Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produits via sa nouvelle plateforme technologique ALTANØØV, METabolic EXplorer précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 30 septembre 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 19,9 M€ contre 25,5 M€ au 30 juin 2020. Cette trésorerie au 30 septembre 2020 intègre l'encaissement d'un 2ème versement de 3,3 M€ lié à l'obtention du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) d'un total de 6,2 M€, prêt sollicité par METEX dans la cadre de la crise sanitaire de la COVID-19. Le solde de ce prêt d'un montant de 0,5 k€ sera versé sur le 4ème trimestre 2020.

Sur ce 3ème trimestre 2020, le Groupe précise que des décaissements à hauteur d'environ 6 M€ ont été effectués pour les travaux de construction de l'usine de production METEX NØØVISTA conformément au plan de marche.

L'endettement du Groupe au 30 septembre 2020 s'établit à 13,1 M€ contre 9,9 M€ au 30 juin 2020. La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève ainsi au 30 septembre 2020 à 6,8 M€ contre 15,6 M€ au 30 juin 2020.

Faits marquants du 3ème trimestre :

Au cours du trimestre, le Groupe rappelle que TILAMAR ® PDO with NØØVISTA TM a été commercialement lancé sur le marché de la cosmétique dans le cadre de l'alliance stratégique entre sa filiale METEX NØØVISTA et Royal DSM. Un millier d'échantillons de TILAMAR ® PDO with NØØVISTA TM issus de plusieurs lots produits dans le démonstrateur de METabolic EXplorer, ont été préparés pour être envoyés aux clients internationaux de DSM souhaitant tester le produit et valider ses performances dans des formulations existantes ou dans le développement de nouveaux produits.

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

