Metabolic Explorer : METABOLIC EXPLORER : Information financière du 2e trimestre 2021 : Une nouvelle dimension pour le Groupe

> Chiffre d'affaires semestriel de 36,6 M€

> Trésorerie brute de 13,9 M€ et placements financiers courants de 16 M€ au 30 juin

> Objectif de chiffre d'affaires consolidé 2021 supérieur à 170 M€

Clermont-Ferrand, le 29 juillet 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui son information financière du 2e trimestre 2021.

Le Groupe précise que cette information financière intègre les éléments de la nouvelle dimension industrielle du Groupe, à savoir les contributions respectives de ses deux filiales opérationnelles désormais totalement intégrées et détenues à 100%, METEX NØØVISTA d'une part, et METEX NØØVISTAGO d'autre part. Cette dernière entité, précédemment dénommée Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) est consolidée au sein du Groupe depuis fin avril et ne contribue donc que pour deux mois à sa performance financière semestrielle. Le profil financier de METEX bénéficiera mécaniquement et durablement de cette évolution vers la constitution d'un des leaders européens des biotechnologies industrielles.

Excellente dynamique commerciale sur l'ensemble des produits du Groupe

Composé auparavant des revenus récurrents trimestriels (12,5 K€) issus de l'option de licence non exclusive signée avec UPM sur le procédé MPG, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe bénéficie désormais de la transformation du Groupe en ETI industrielle. Au 2e trimestre 2021, METabolic EXplorer réalise ainsi un chiffre d'affaires consolidé de 36,6 M€ correspondant à :

12,5 K€ perçus par METEX dans le cadre de l'option de licence signée avec UPM,

258,3 K€ issus des premières ventes de PDO (1,3Propanediol) de METEX NØØVISTA,

36,3 M€ issus des ventes de METEX NØØVISTAGO sur le site d'Amiens.

Chiffre d'affaires consolidé - en K€ 1er trimestre 2021 2e trimestre 2021 1er semestre 2021 METEX (Licence UPM) 12,5 12,5 25 METEX NØØVISTA - 258,3 258,3 METEX NØØVISTAGO - 36 287 36 287 Total Groupe 12,5 36 558 36 570

Données 2021 en cours d'audit par les commissaires aux comptes.

Le succès du scale-up industriel de la technologie PDO/AB sur l'unité de sa filiale METEX NØØVISTA, suivi du démarrage de la production industrielle de PDO, pour les applications industrielles et cosmétiques a permis au Groupe d'enregistrer les premières ventes issues de son usine de Carling Saint-Avold au cours du 2e trimestre 2021, conformément à l'objectif. Ces ventes portent sur du PDO de grade Industriel (application polymères biosourcés pour la production de semelles de chaussures de sport) et sur du PDO de grade Cosmétique pour servir les clients du partenaire stratégique DSM en TILAMAR® PDO with NØØVISTA™.

A la suite de l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), METEX NØØVISTAGO est intégré dans le périmètre de consolidation du Groupe depuis fin avril. Le montant de 36,3 M€ correspond au montant des ventes des mois de mai et juin 2021. Sur la période, l'activité a été marquée d'une part par une dynamique commerciale soutenue tant en volume qu'en prix sur l'ensemble des acides aminés, et d'autre part par l'arrêt temporaire de la production à la suite de l'incident survenu sur une cuve de stockage d'acide chlorhydrique le 21 mai dernier. Le site d'Amiens a retrouvé rapidement une activité normale lui permettant de répondre à la demande croissante du marché. Comme précédemment communiqué, le Groupe confirme que la perte de chiffre d‘affaires engendrée par l'incident sera de l'ordre de 20 M€ au total, répartis entre le 2e trimestre (11 M€) et le 3e trimestre (9 M€). En dépit de cet incident, le chiffre d'affaires semestriel 2021 de METEX NØØVISTAGO reste très supérieur à celui enregistré sur le 1er semestre 2020 :

Chiffre d'affaires METEX NØØVISTAGO – en K€ 2020 2021 1er trimestre 51 298 71 909 2e trimestre 48 514 64 721 Chiffre d'affaires semestriel 99 812 136 630

Données 2021 en cours d'audit par les commissaires aux comptes.

Une situation financière solide, renforcée par le succès de l'augmentation de capital de 56,6 M€

Au 30 juin 2021, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 13,8 M€ et détient également 16 M€ de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS.

Avec l'octroi des différents prêts et autres dettes financières accordées au Groupe, l'endettement total s'établit à 21,1 M€ au 30 juin 2021 contre 14,8 M€ à fin décembre 2020 hors METEX NØØVISTAGO. Le Groupe précise que la part remboursable à moins d'un an s'élève à 2,2 M€.

Par conséquent, au 30 juin 2021, la trésorerie nette, incluant l'endettement total, s'établit à – 7,3 M€ et la trésorerie nette d'endettement à moins d'un an s'établit à 11,6 M€. Ces calculs ne prennent pas en compte le montant de l'actif financier courant précité de 16 M€.

Par ailleurs, METabolic EXplorer a réalisé, post-clôture semestrielle, une augmentation de capital par placement privé pour un montant de 56,6 M€ dont un produit brut en espèces égal à 25,1 M€, et dispose désormais de moyens financiers supplémentaires pour accompagner sa stratégie de développement internationale.

Objectif d'un chiffre d'affaires consolidé 2021 supérieur à 170 M€

Grâce à sa stratégie de diversification portée par des marchés en croissance et l'exploitation industrielle, le Groupe rappelle qu'il anticipe pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 M€ accompagné d'un EBITDA proche de l'équilibre. Ces prévisions intègrent :

huit mois d'activité de METEX NØØVISTAGO, depuis le closing réalisé fin avril jusqu'à fin décembre 2021. La filiale devrait continuer de bénéficier, sur la période, de l'orientation actuellement favorable des prix du marché.

la contribution de la montée en puissance de l'usine de METEX NØØVISTA à Carling Saint-Avold au cours du second semestre, avec le démarrage prévu des ventes d'acide butyrique et de sels d'acide butyrique.

Prochain rendez-vous :

Publication des comptes consolidés et rapport financier du 1er semestre 2021

30 septembre 2021 après bourse

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

