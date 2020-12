METEX produit avec son démonstrateur industriel

le premier Acide Glycolique d'origine naturelle

Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir obtenu, à l'échelle du démonstrateur, les premiers échantillons d'Acide Glycolique (AG) biosourcés destinés en priorité aux marchés de la cosmétique.

Avec ce premier acide glycolique d'origine naturelle, le portefeuille de METEX s'étoffe d'un nouveau procédé à maturité pré-industrielle pour un produit premium sur un marché en recherche de naturalité.

Manuela FALEMPIN, Responsable Business Développement de METEX commente : « Aujourd'hui, l'Acide Glycolique est exclusivement fabriqué par voie pétrochimique. METEX est la première société au monde à valider, au stade du démonstrateur industriel, un procédé alternatif et breveté basé sur la fermentation. C'est un atout différenciant majeur pour adresser en priorité les marchés de la cosmétique. »

La caractérisation de ce premier AG d'origine naturelle grade cosmétique permettra la validation de sa performance en formulation de produits dermo-cosmétiques. Cette étape permettra aussi de figer le procédé pour la fabrication de lots qui serviront à échantillonner, sur le premier semestre 2021, les acteurs du marché intéressés par substituer, dans leurs formules, l'AG pétrochimique par le même principe actif d'origine naturelle.

L'AG est un actif anti-âge de référence utilisé en cosmétique et est également un précurseur de 2 polymères biodégradables : le PGA (Poly Glycolic Acid) et le PLGA (Poly Lactique co-Glycolique Acide). La biodégradabilité du polymère est déterminée par la proportion d'AG incorporée. Cette propriété est valorisée aujourd'hui dans les applications médicales pour la fabrication de fils chirurgicaux auto-résorbables et demain pour la fabrication de plastiques 100% bio-sourcés avec des cycles de vie raccourcis. Au total, le marché mondial de l'AG est évalué à plus de 130 M€ en 2020[1]. METEX cible en priorité un marché dont la croissance, estimée entre 5 et 10%, pourrait s'accélérer avec une première solution biosourcée. De nouvelles applications, notamment dans les bioplastiques biodégradables représentent un potentiel de croissance additionnelle.

Les développements qui seront conduits sur le projet AG en 2021 ont un double objectif : une décision d'industrialisation de la technologie à la fin de l'année 2021 pour adresser le marché de la cosmétique, et la préparation de partenariats industriels pour adresser les applications polymères en premier lieu pour le secteur médical à forte valeur ajoutée.

Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général et Fondateur de METEX déclare : « Cette étape franchie nous permet d'envisager dès à présent les modalités de l'industrialisation de la technologie AG. Plusieurs modalités s'offrent à nous pour une décision d'industrialisation en propre fin 2021. »

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Source: Expert interview Advancy

