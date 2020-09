Metabolic Explorer : METabolic EXplorer au 1er semestre 2020

METabolic EXplorer au 1er semestre 2020

Charges opérationnelles en ligne avec l'évolution du modèle

Impact COVID-19 faible sur les développements ALTANØØV et limité à un décalage de la mise en production de l'usine METEX NØØVISTA au 2 ème trimestre 2021

trimestre 2021 Ressources Financières du Groupe renforcées par une levée de fonds de

7,3 M€ et l'obtention d'un PGE de 6,2 M€

Accord avec ALINOVA pour la commercialisation de l'AB en nutrition animale

Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2020 et fait un point sur son activité du 1er semestre 2020.

Résultats semestriels

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 25 septembre 2020, a arrêté les comptes consolidés clos au 30 juin 2020.

En k€ (comptes IFRS audités) 30 juin 2020 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 25 25 Autres produits de l'activité 900 970 Frais de R&D -2 986 -2 885 Frais commerciaux -1 413 -1 267 Frais administratifs -1 259 -1 174 Charges opérationnelles -5 658 -5 326 Résultat opérationnel courant -4 733 -4 331 Charges de personnel liées au paiement en actions -124 -147 Résultat opérationnel -4 857 -4 478 Coût de l'endettement financier net -36 -75 Charge (-) / Produit d'impôt -19 -13 Résultat net global -4 912 -4 566 Dont Part du Groupe -4 691 - 4 497 Dont Part des minoritaires -221 -69

Les procédures d'examen limité ont été effectuées par les commissaires aux comptes et le rapport relatif à l'information financière semestrielle sera disponible sur le site internet de la société le 29 septembre après bourse.

Sur ce premier semestre, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 25 k€ identique à celui du premier semestre de l'exercice 2019. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.

Compte tenu du plan de développement stratégique de METabolic EXplorer reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB), ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa plateforme technologique ALTANØØVTM, le Groupe précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 30 juin 2020, le niveau de charges opérationnelles du Groupe est en augmentation de 0,3 M€ par rapport au 1er semestre 2019 avec notamment la poursuite des recrutements en vue du démarrage de l'unité de METEX NØØVISTA. Les charges opérationnelles de METEX NØØVISTA ainsi s'établissent à 0,5 M€ au 30 juin 2020 contre 0,2 M€ au 30 juin 2019.

Sur la période et conformément à nos anticipations, le résultat net global du Groupe ressort ainsi à -4,9 M€ contre -4,6 M€ au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 25,5 M€ contre 26,6 M€ au 31 décembre 2019. Cette trésorerie au 30 juin 2020 intègre notamment :

une levée de fonds d'un montant de 7,3 M€ brut, soit 6,8 M€ net ;

une nouvelle tranche de financement de 4 M€, dans le cadre du protocole d'investissement de sa filiale METEX NØØVISTA, dont 3,6 M€ versés par le Fonds SPI [1] de Bpifrance ;

de Bpifrance ; des subventions à hauteur de 2,7 M€ dans le cadre de la construction de l'usine de production de PDO/AB sur la plateforme CHEMESIS de Carling Saint-Avold en Moselle chez METEX NØØVISTA ;

des décaissements à hauteur de 7,8 M€ relatifs aux travaux de construction de l'usine de production METEX NØØVISTA ;

un montant encaissé de 2,5 M€ lié à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE)[2] d'un total de 6,2 M€ sollicité par METabolic EXplorer dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; le solde de cet emprunt sera versé dans les prochaines semaines.

L'endettement du Groupe au 30 juin 2020 s'établit à 9,9 M€ contre 7,7 M€ au 31 décembre 2019 avec l'encaissement d'un premier montant de 2,5 M€ lié à l'obtention du PGE.

Au 30 juin 2020, la trésorerie nette d'endettement du Groupe s'établit ainsi à 15,6 M€.

Faits marquants du semestre

METEX :

Rendu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai

Concernant le litige lié à l'abandon du projet en Malaisie en 2014, la Cour d'Appel de Douai a rendu, le 23 janvier 2020, une décision favorable à METabolic EXplorer. En effet, elle a rendu un arrêt aux termes duquel elle a annulé le jugement de première instance rendu en 2017 par le Tribunal de Commerce de Lille en ce qu'il avait condamné METabolic EXplorer à verser des dommages et intérêts aux autres parties au litige pour un total de 2.820.000 €. La Cour a par ailleurs débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Ayant été notifiée d'un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision rendue dans le délai légal requis, la Société a maintenu la provision relative à ce litige dans les comptes 2020.

Large succès d'un placement privé d'un montant de 7,3 M€ avec attribution gratuite de BSA aux actionnaires

METabolic EXplorer rappelle que, sur le 1er trimestre 2020, elle a réalisé avec succès une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires auprès d'investisseurs qualifiés, d'un montant de 7,3 M€ prime d'émission incluse ; ainsi qu'une attribution gratuite d'actions de Bons de souscriptions d'actions (BSA) à l'ensemble de ses actionnaires. Le placement privé a rencontré un vif succès puisque la demande globale s'est élevée à 9,94 M€, soit un taux de sursouscription d'environ 1,4 fois. Les fonds levés sont exclusivement destinés à l'accélération de l'industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØVTM dont le procédé Acide Glycolique (AG) qui est en phase de démonstration industrielle.

Crise sanitaire COVID-19

Face à l'épidémie de COVID-19 et afin de respecter les mesures d'hygiène et de confinement instaurées dans le pays, le Groupe a mis en place un plan de continuité d'activité minimum et décidé de réduire temporairement ses activités tout en préservant ses actifs stratégiques matériels et immatériels. Les mesures restrictives nécessaires pour préserver la santé de ses salariés et pour permettre une reprise de l'activité normale dans les meilleures conditions possibles ont donc été mises en œuvre, notamment du télétravail, afin d'assurer les fonctions tertiaires de l'entreprise et le support nécessaire à sa filiale METEX NØØVISTA.

Sur le site de Saint-Beauzire en Auvergne, les activités R&D et Démonstrateur industriel ont repris progressivement à compter du 9 avril, avec plus de 80% des effectifs présents et depuis le 11 mai, les activités ont repris pour l'ensemble de la Société avec un protocole sanitaire renforcé.

Les calendriers des travaux de R&D menés sur les produits de la plateforme ALTANØØVTM, notamment l'Acide Glycolique (AG), ne seront ainsi que peu impactés. La crise sanitaire ne remet donc pas en cause l'objectif du Groupe de décider l'industrialisation de l'Acide Glycolique dès la fin 2021 sur un des sites européens en cours d'évaluation.

Sur le plan financier, le Groupe a bénéficié des aides de report de l'Etat (Urssaf, chômage partiel, dettes bancaires…) et, a obtenu un PGE d'un montant de 6,2 M€ dont 2,5 M€ ont été versé à date.

METEX NØØVISTA :

Crise sanitaire COVID-19

Concernant le site de Carling Saint-Avold et la construction de l'usine de METEX NØØVISTA, le chantier a été affecté par une limitation d'activité, à une seule entreprise, puis une reprise progressive des entreprises. Depuis le 25 mai, les entreprises ont repris avec l'intégralité de leurs effectifs avec cependant une productivité affectée par l'application des mesures d'hygiène et de sécurité exceptionnelles liées à cette crise sanitaire. Après mise à jour du planning global de construction de l'usine, le Groupe a estimé le démarrage de la production, initialement prévu à la fin d'année 2020, au 2ème trimestre 2021.

Ce décalage de calendrier a été intégré dans le planning des activités de pré-marketing du PDO et de l'AB avec ses partenaires commerciaux respectifs que sont DSM et Alinova.

Accord commercial avec ALINOVA

Suite à l'accord avec DSM signé fin 2019 pour la commercialisation du PDO sur le marché cosmétique, METEX NØØVISTA a annoncé, le 2 mars 2020, un nouvel accord commercial avec ALINOVA, société affiliée au groupe AXEREAL (première coopérative céréalière française), pour la commercialisation du premier AB d'origine naturelle sur le marché français de la nutrition animale. Ce partenariat permettra ainsi de démarrer le développement commercial de l'acide butyrique et ses dérivés (butyrate de sodium) ; des ingrédients multifonctionnels avec des bénéfices démontrés et reconnus pour la croissance et la santé de l'animal.

Avancement de la construction et recrutement des équipes

Les travaux de construction se poursuivent avec notamment l'installation du bardage et l'avancement du tuyautage et du câblage électrique. La création de cette unité METEX NØØVISTA est génératrice d'environ 50 emplois directs sur la plateforme Chemesis, participant ainsi à la revitalisation économique du territoire mosellan. Sur le premier semestre 2020, METEX NØØVISTA a poursuivi le recrutement de ses équipes en recrutant 14 collaborateurs, portant ainsi l'effectif de la filiale à 18 salariés au 30 juin 2020.

Pour visualiser l'avancement des travaux et les témoignages des premiers recrutés, METEX vous invite à visionner une vidéo à partir du lien suivant : https://youtu.be/jbCYj8V18nM

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Fonds « Société de Projets Industriels », géré par Bpifrance, souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement

[2] Le PGE est un dispositif exceptionnel de garanties de l'Etat permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises impactées par la crise du COVID-19.

