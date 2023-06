Metabolic Explorer : METabolic EXplorer publie son rapport de Durabilité 2022

METabolic EXplorer publie son rapport de Durabilité 2022

Une démarche volontaire de la part de METEX.

15 engagements pour mettre l'innovation au service de la transition écologique.

Une production locale et zéro déchet avec plus de 80% des achats faits dans une distance inférieure à 300 km et 99,6% des flux sortant des usines valorisés.

La pose des premiers jalons de la trajectoire de décarbonation du Groupe avec les résultats des analyses de cycle de vie (ACV) disponibles pour 98% des produits commercialisés par METEX (hors coproduits).

Clermont-Ferrand, le 13 juin 2023– METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers son rapport de durabilité pour l'exercice 2022.

De manière volontaire et en dehors de toute obligation réglementaire, le groupe METEX s'engage sur sa contribution à la transition écologique en publiant son rapport de durabilité pour l'exercice 2022.

Conformément à l'engagement pris l'an dernier, METEX précise qu'il s'agit du premier rapport de durabilité avec un périmètre intégralement consolidé au niveau du Groupe puisque le site industriel de METEX NØØVISTA à Carling a été intégré au suivi des indicateurs industriels.

« Les réponses que nous apportons aux grands donneurs d'ordre de la cosmétique et de la nutrition animale participent à leur performance globale en même temps qu'elles participent au nécessaire engagement en faveur de la transition écologique. Nous sommes fiers de partager les avancées de notre feuille de route en matière de décarbonation et plus globalement en matière de RSE », indique Nicolas MARTIN, Directeur Développement durable de METEX.

Le rapport de durabilité 2022 est disponible sur le site internet du Groupe dans la rubrique Investisseur puis Performance extra-financière : https://www.metabolic-explorer.fr/dpef/ et téléchargeable via le QR code suivant :

-FIN-

Prochain rendez-vous :

27 juillet 2023 après Bourse – Chiffres d'Affaires 2ème trimestre 2023

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nJlpYJRml5qVmJxwZZtnmGqZZ2qVk2bHa2GVyJJpZ8uba3Jlx5pqmMmVZnFhmWZp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80413-cp-metabolic-explorer-publication-rapport-de-durabilite-groupe-2022_13.06.2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews