METabolic EXplorer sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Demande d'ouverture de procédures de redressement judiciaire pour ses filiales opérationnelles

Poursuite des discussions avec les pouvoirs publics pour restaurer les conditions d'accès au sucre à un prix compétitif

Clermont-Ferrand, le 12 mars 2024 à 17h00 – (FR0004177046), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce solliciter, le 13 mars 2024, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce concomitamment à la demande d'ouverture de procédures de redressement judiciaire pour ses filiales opérationnelles METEX NØØVISTA et METEX NØØVISTAGO.

Contraint par la situation, le conseil d'administration de METEX a décidé d'activer ces leviers d'action pour se donner les moyens de poursuivre les discussions avec les pouvoirs publics visant à restaurer les conditions d'accès au sucre à un prix compétitif. L'issue de ces discussions est déterminante dans le cadre des négociations en cours avec de potentiels partenaires industriels.

L'objectif de ces procédures, pendant lesquelles l'activité se poursuit, est d'évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l'activité du Groupe et de maintenir les emplois, le cas échéant via la recherche d'investisseurs dans le cadre d'un processus ouvert et compétitif. Elles facilitent également la mise en œuvre des solutions trouvées via l'adoption d'un plan de restructuration des passifs ou de cession de l'entreprise.

METEX tiendra le marché informé des décisions qui seront prises par le Tribunal de commerce dès que celles-ci seront rendues.

La cotation des actions METEX reprendra le 13 mars 2024 à l'ouverture du marché.

Pour rappel, METEX affronte depuis plusieurs mois un environnement économique hostile lié :

à une très forte hausse des coûts de production, causée par l'envol des prix des matières premières, le sucre étant la principale d'entre elles,

au dumping permanent pratiqué par les producteurs chinois de lysine, qui tirent les prix vers le bas et empêchent le Groupe de répercuter ses propres coûts de production à ses clients.

Le Groupe est déterminé à surmonter cette période transitoire grâce à la qualité de ses actifs, de ses compétences uniques ainsi que des technologies dont il dispose. Pour rappel, la trésorerie brute consolidée s'élevait à 18,3 M€* au 31 décembre 2023, contre 47,9 M€ à fin juin 2023. L'endettement du Groupe, en normes IFRS, s'élevait à 119,4 M€* (dont 99,5 M€* d'endettement bancaire) à la clôture de l'exercice, contre 116,3 M€ six mois plus tôt (103 M€ d'endettement bancaire au 30/06/2023).

Le Groupe rappelle qu'il est positionné au cœur des enjeux en matière de souveraineté alimentaire, de traçabilité des aliments et de décarbonation de l'économie. Il bénéficie à cet égard du soutien de nombreux acteurs de l'aval ; en particulier ceux de l'industrie du secteur de la nutrition animale et ceux des filières avicoles et porcines françaises.

-FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.fr

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

* Chiffres au 31/12/2023 en cours d'audit

