Communiqué officiel de METABOLIC EXPLORER

Plan de transformation stratégique

Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait le point sur les prochaines mesures mises en œuvre dans le cadre de son plan de transformation.

Comme évoqué, au cours de l'exercice 2023, les ventes du Groupe se sont inscrites dans un environnement économique difficile. D'une part les prix du sucre et de l'énergie, principaux intrants pour la fermentation, se sont maintenus à des niveaux très élevés. D'autre part, la lenteur de la reprise économique en Chine a entraîné un ralentissement de la demande en lysine sur le marché intérieur chinois et donc une augmentation des exportations de lysine vers l'Europe à bas prix. Cette pression concurrentielle n'a cessé de s'intensifier au cours de l'exercice et a renforcé la nécessité pour le Groupe de repositionner rapidement son offre vers les spécialités et vers l'élargissement du mix-produits pour d'autres applications que la nutrition animale.

Cette situation sans précédent appelle des réponses rapides de la part du Groupe.

Dans ce contexte, METabolic EXplorer a nommé Rudolph Hidalgo en qualité de Directeur Général Adjoint, lequel a pour mission clé de diriger l'exécution du plan de transformation et d'identifier de nouvelles opportunités commerciales tout en renforçant l'efficacité opérationnelle du Groupe.

Parallèlement, METabolic EXplorer a entamé une consultation de ses instances représentatives du personnel en vue de mettre en place des mesures d'activité partielle visant à adapter rapidement le volume de production de ses sites d'Amiens et de Carling. Envisagée pour une durée de 3 mois renouvelable, cette mise à niveau de l'outil de production offrira une flexibilité nécessaire au Groupe afin de lui permettre de faire face aux impacts persistants de la conjoncture économique actuelle tout en continuant à honorer les demandes de ses clients au cours des prochains mois. L'activité commerciale continuera donc de fonctionner normalement.

Au-delà de cette nouvelle étape, le Groupe doit accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation vers les spécialités. Des mesures ont ainsi déjà été engagées pour stimuler les ventes à valeur ajoutée :

Le dégoulottage des capacités de production de tryptophane aujourd'hui saturées devrait être bientôt opérationnel. Cette spécialité, plus complexe à synthétiser que les autres acides aminés du marché, est moins disponible sur le marché et bénéficie donc de prix élevés.

La sortie de nouvelles spécialités avec notamment la poursuite des travaux en vue de l'industrialisation de l'acide glycolique (AG). Pour rappel, l'AG naturel METEX, fabriqué par fermentation, constituerait une première mondiale, très attendue par l'industrie cosmétique.

Concernant la baisse du poids des charges, les axes prioritaires visent à :

Diversifier les typologies de sucre pouvant être utilisées dans la fabrication de sa production,

Améliorer la flexibilité de l'outil et la performance industrielle,

Poursuivre l'optimisation des coûts fixes,

Améliorer l'efficacité énergétique des procédés.

Le Groupe travaille à l'accélération de son plan de transformation et à la recherche d'autres leviers afin de restaurer sa rentabilité et assurer son financement. METEX a ainsi mobilisé les parties prenantes à l'échelle du territoire et du marché européen afin de rétablir les mécanismes d'une concurrence saine.

Ces efforts doivent permettre à METEX de continuer à offrir une proposition de valeur en adéquation avec les engagements de la France et de l'Europe en matière de souveraineté alimentaire, de réindustrialisation des territoires et de décarbonation de l'économie.

Prochain rendez-vous :

15 février 2024 : Chiffre d'affaires du 4è trimestre 2023 et annuel 2023

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.fr

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

