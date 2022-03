Metabolic Explorer : Résultats annuels 2021

Résultats annuels 2021

Un résultat net très élevé, en ligne avec le changement de dimension de METEX

> Chiffre d'affaires annuel consolidé : 170 M€

> EBITDA amélioré par rapport aux anticipations : -6,7 M€

> Résultat net : 82 M€ intégrant un écart d'acquisition de 89 M€

> Une situation financière robuste : trésorerie nette de 15 M€

2022, des atouts forts dans un contexte contrasté

> Un intérêt renforcé pour les acides aminés dans un contexte de renchérissement exceptionnel des prix des matières premières agricoles pour la nutrition animale

> L'introduction par METEX de solutions innovantes pour la nutrition animale

> Une visibilité diminuée en lien avec la forte hausse de certains intrants (énergie, ammoniac, glycérine brute)

Maintien de la guidance 2022

> Chiffre d'affaires consolidé de 350 M€

> Taux d'EBITDA/chiffre d'affaires proche de 8%

Clermont-Ferrand, le 31 mars 2022 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie ses résultats annuels consolidés et audités pour l'exercice 2021.

Les éléments détaillés dans cette communication intègrent les contributions respectives des deux filiales opérationnelles désormais totalement intégrées et détenues à 100%, METEX NØØVISTA d'une part, et METEX NØØVISTAGO d'autre part. Cette dernière entité, précédemment dénommée Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) est consolidée au sein du Groupe depuis fin avril et contribue à hauteur de huit mois à sa performance financière annuelle.

Compte de résultat simplifié

En m€ 2021 2020 Chiffre d'affaires 169,7 0,05 EBITDA -6,7 -8,6 Résultat opérationnel courant -14,3 -10,6 Provisions et charges opérationnelles non courantes 88,9 -1 Résultat opérationnel 74,5 -9,6 Résultat net 82,0 -9,8

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 31 mars 2022.

Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d'établissement.

Un chiffre d'affaires annuel consolidé conforme aux prévisions

A fin décembre 2021, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires consolidé de 169,7 M€, en phase avec la prévision d'atterrissage communiquée précédemment. Ce niveau d'activité a été porté à la fois par le dynamisme des activités de METEX NØØVISTAGO (168,3 M€ de chiffre d'affaires entre le 1er mai et le 31 décembre 2021) et par le démarrage progressif de METEX NØØVISTA (1,3 M€ de chiffre d'affaires).

Dans le prolongement de l'opération d'acquisition de METEX NØØVISTAGO finalisée le 30 avril 2021, le Groupe a bénéficié d'une orientation favorable du prix des acides aminés, particulièrement sur la fin d'année.

Le Groupe a également bénéficié du succès de la mise en service de l'unité de production METEX NØØVISTA et de la commercialisation du PDO (1,3 Propanediol) et de l'AB (acide butyrique). Les premières livraisons ont ainsi été effectuées auprès des clients tels que COVESTRO et VAUDE pour la production de semelles de chaussures de sport et DSM pour des applications cosmétiques.

Sur une base proforma d'une consolidation de METEX NØØVISTAGO à compter du 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires annuel pro forma du Groupe METEX aurait été de 270 M€.

Un EBITDA de -6,7 M€ amélioré par rapport aux anticipations

Sur l'exercice 2021, le Groupe a dû faire face à des évènements industriels qui ont pondéré sa performance sur l'exercice :

La rupture d'une cuve d'acide Chlorhydrique à l'origine d'un arrêt de la production de 3 semaines générant un impact négatif de 20 M€ sur les ventes de l'exercice et de 8 M€ sur l'EBITDA.

L'entartage accéléré d'échangeur de chaleur à Carling Saint-Avold générant un impact négatif de 2 M€ sur les ventes de l'exercice et voisin de 1 M€ sur l'EBITDA.

Ces deux incidents ont été parfaitement gérés, autorisant le redémarrage des unités de production en toute sécurité pour METEX NØØVISTAGO et en ligne avec le programme de ramp-up industriel de METEX NØØVISTA.

Le Groupe a par ailleurs fait face à une hausse du prix des matières premières intégrant notamment une augmentation marquée et régulière des coûts de l'énergie et du sucre au cours du dernier trimestre 2021, ces deux postes représentant la majorité des coûts d'achat du Groupe sur l'exercice.

Dans ce contexte, l'EBITDA s'est établi à -6,7 M€ contre -8,6 M€ réalisé en 2020. Il intègre également des produits et des charges non récurrents dont une reprise de provision d'un montant de 2,3 M€ correspondant au jugement de cassation rendu en faveur de METEX sur le litige en Malaisie.

Le résultat opérationnel s'établit à 74,5 M€ en 2021 enregistrant un écart d'acquisition (badwill) de 89 M€ lié à l'acquisition de METEX NØØVISTAGO au 1er semestre 2021.

Le résultat net intègre la constatation d'un impôt différé actif pour un montant de 8,5 M€. Il s'élève à 82,0 M€.

Une structure financière robuste pour financer son développement

La trésorerie brute consolidée, normes IFRS, ressort à 27,4 M€ contre 18,2 M€ au 31 décembre 2020. Elle intègre notamment un produit brut de 25,1 M€ correspondant à l'apport en numéraire de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant total de 56,6 M€ réalisée en juillet, dont 31,5 M€ ont été libérés par compensation de créance par la Bpifrance. Cette opération a permis au fonds SPI, opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance, de devenir l'actionnaire de référence de METEX à hauteur de 25,9% du capital.

La trésorerie brute consolidée intègre également le produit brut de l'émission de BSA, soit 2,8 M€ contribuant au financement de l'accélération de l'industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØV®. Le Groupe détient également 15,6 M€ de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS.

La situation financière du Groupe fait ressortir une trésorerie nette d'endettement de 14,9 M€ au 31 décembre 2021, avec des capitaux propres du Groupe qui s'établissent à 154,8 M€.

Perspectives 2022

Point de situation sur le conflit armé russo-ukrainien

Le Groupe indique ne pas avoir d'exposition commerciale ou industrielle directe liée au conflit armé, la zone représentant pour le Groupe moins de 1% du chiffre d'affaires total. Il doit faire face en revanche à l'augmentation du prix de certains de ses intrants liée à ce conflit, notamment les ressources énergétiques. A l'inverse, l'augmentation du prix des matières premières utilisées en nutrition animale (soja, céréales) renforce l'intérêt des clients de la filière Elevage pour les acides aminés, qui leur permettent d'optimiser la composition des aliments. L'impact sur la performance financière du Groupe est à ce jour difficile à évaluer, le contexte économique étant particulièrement fluctuant.

Poursuite du développement des innovations produits du Groupe

Acide Glycolique (AG)

Pour rappel, le Groupe a obtenu en février 2021, une subvention de 9,6 M€ de la part de Bpifrance pour accompagner le projet d'industrialisation de l'AG. Une décision d'industrialisation après prise en compte des conclusions des études d'ingénierie et de la validation de l'offre commerciale, est attendue pour la fin du 2nd trimestre 2022.

Le Groupe rappelle qu'aujourd'hui l'AG est produit exclusivement par des pétrochimistes américains et asiatiques et que la production d'AG d'origine naturelle par METEX sera la première unité industrielle au monde.

Un nouvel acide aminé issu de la force d'innovation METEX : la L-Valine

En décembre 2021, le second procédé issu de la plateforme ALTANØØV®, pour la production par fermentation de L-Valine destinée au marché de la nutrition animale, a été validé à l'échelle du pré-pilote. Ce procédé montre une compétitivité significativement améliorée de la souche par rapport aux technologies actuelles. Le procédé de purification en développement parallèle vise l'obtention d'un ingrédient fonctionnel riche en L-Valine. Cet ingrédient viendra renforcer l'offre commerciale de METEX NØØVISTAGO.

Accélération du développement d'une offre de solutions innovantes

Ces développements renforceront à terme l'offre commerciale de METEX NØØVISTAGO. Ils s'inscrivent dans la logique de développement de solutions fonctionnelles et innovantes en faveur de la santé et du bien-être de l'animal, la réduction de l'utilisation de protéines de soja dans la fabrication d'aliments pour animaux et la baisse de l'empreinte carbone de la production de viande.

Transformation industrielle en cours de l'usine METEX NØØVISTAGO à Amiens

Le plan de transformation du site d'Amiens, affiné par des premières études d'ingénierie menées depuis l'acquisition, permettra au Groupe de disposer de nouvelles capacités de production d'acides aminés et autres produits de spécialités issus de la plateforme ALTANØØV®.

Pour rappel, ce plan a été estimé par la société à 70 M€ sur 4 ans et sera financé, pour partie par la subvention du plan France relance de 9,6 M€, pour partie par le produit net du placement privé réalisé en juillet 2021, pour partie par l'autofinancement de METEX NØØVISTAGO et pour partie par le recours à l'endettement bancaire.

Guidance 2022

Pour 2022, le Groupe réitère son ambition d'une croissance forte de son chiffre d'affaires portée par l'intégration de METEX NØØVISTAGO sur 12 mois, par la poursuite de l'évolution favorable des prix de vente des acides aminés, par l'élargissement de la gamme des acides aminés de spécialité produit à Amiens, notamment l'Arginine, et par le ramp-up de l'usine de METEX NØØVISTA à Carling. Celui-ci devrait s'établir à 350 M€ sur l'année.

Face au contexte inflationniste, en termes de rentabilité opérationnelle, METEX confirme son objectif d'atteindre un taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires proche de 8% en 2022, avec toujours la perspective d'atteindre à moyen terme un taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires supérieur à 14%.

Prochains rendez-vous :

05 mai 2022 – chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

18 mai 2022 – Capital Market Day

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

ANNEXE :

Compte de résultat détaillé (en k€)

K€ 31/12/2021 31/12/2020 Chiffre d'affaires 169 690 50 Autres produits de l'activité 1 885 1 850 Coût des produits vendus -153 678 -1 712 Frais de recherche et développement nets - 8 129 - 6 127 Frais commerciaux -11 037 -1 360 Frais administratifs -11 601 -2 772 Autres charges opérationnelles - 1 465 - 525 Résultat opérationnel courant avant paiement en actions et éléments non courants -14 336 - 10 597 Provisions et charges opérationnelles non courantes 91 392 -182 Charges opérationnelles non courantes -2 519 1 127 Résultat opérationnel 74 537 -9 652 Coût de l'endettement financier net/ écart de conversion - 1 049 - 73 Charge (-) / Produit d'impôt 8 537 - 32 Résultat net global* 82 025 - 9 757 Dont Résultat part du groupe

Dont Résultat des minoritaires 84 118

-2 093 -8 942

-825

