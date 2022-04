Signature d'un Term Sheet pour un financement syndiqué de 100 M€ visant à soutenir

Clermont-Ferrand, le 7 avril 2022 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que sa filiale METEX NØØVISTAGO a signé un mandat d'arrangement et un Term Sheet pour un financement syndiqué d'un montant maximal de 100 M€ avec Société Générale Coordinateur et Co-arrangeur, le Crédit du Nord/ Banque Nuger Co-arrangeur, LCL Co-arrangeur, le Crédit Agricole Brie-Picardie Co-arrangeur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin Co-arrangeur, BNP Paribas et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ayant rejoint le pool en participation.

Cette opération se compose de 70 M€ de crédit d'investissement moyen terme et de 30 M€ de crédit revolving. Soumise à la réalisation des conditions préalables usuelles, la signature du Financement Syndiqué devrait intervenir avant le 13 mai 2022.

Cette opération va contribuer à financer les plans d'investissement du Groupe précédemment annoncés et correspondant à un montant de 70 M€ sur quatre ans, ainsi qu'à renforcer les besoins généraux.

« Nous sommes fiers de voir se concrétiser cette opération avec des institutions financières de premier plan, permettant la poursuite du développement des innovations produits au sein du Groupe. Ce financement va contribuer à accélérer le plan de transformation industrielle de l'usine METEX NØØVISTAGO à Amiens, pour disposer rapidement de nouvelles capacités de production d'acides aminés et autres produits de spécialités issus de la plateforme ALTANØØV®. Ces développements s'inscrivent dans la logique de production industrielle de solutions fonctionnelles et innovantes en faveur de la santé et du bien-être de l'animal, la réduction de l'utilisation de protéines de soja dans la fabrication d'aliments pour animaux et la baisse de l'empreinte carbone de la production de viande. Cette opération témoigne de la capacité du Groupe à accélérer le déploiement de son modèle industriel et souligne la pertinence de son positionnement pour une offre de produits biosourcés et innovants. » indique Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général de METEX.



Pour cette opération, le Groupe METabolic EXplorer a été conseillé par Natixis Partners Debt Advisory.

Prochains rendez-vous :

05 mai 2022 – chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

18 mai 2022 – Capital Market Day

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

