A partir de matières premières renouvelables, METabolic EXplorer développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs qui peuvent servir d'alternatives aux procédés pétrochimiques. Son ultime objectif est de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs ainsi qu'aux enjeux de transition énergétique et de développement durable. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux. Riche de plus de 20 ans d'expérience en biochimie industrielle, METabolic EXplorer a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation. Ses innovations biotechnologiques reposent sur 120 collaborateurs dont les compétences complémentaires permettent de maîtriser l'ensemble des étapes de développement des procédés.

Secteur Produits chimiques de base