Metabolic Explorer : les comptes basculent dans le rouge en 2022

Metabolic Explorer perd 3,30% à 1,20 euro après avoir publié une perte nette de 50,8 millions d’euros en 2022, contre un résultat positif de 82,0 millions en 2021. Le leader de la fermentation industrielle signale que l'opération d'acquisition de Metex Noovistago a fait ressortir, après réévaluation des éléments de bilan à leur juste valeur, un écart d'acquisition négatif (" badwill ") à hauteur de 88 millions d'euros. La trésorerie brute consolidée s'élève à 13,5 millions d'euros contre 43,3 millions d'euros en 2021.



La société souligne également que l'exercice 2022 a été marqué par une baisse de près de 36% des volumes vendus, compensée en partie par une hausse de prix généralisée de ses produits, avec un chiffre d'affaires consolidé de 226,6 millions d'euros, en hausse de 34% par rapport à 2021.



Le titre a perdu plus de 78% de sa valeur sur un an.



Metabolic Explorer affirme qu'en 2023, l'activité a repris dans un contexte " contrasté et fluctuant " (marché et prix, matières premières, énergie, etc.) qui, " à ce jour, ne permet pas au Groupe de communiquer sur des objectifs financiers ".