Large succès de l'exercice des BSA

attribués gratuitement aux actionnaires

Clermont-Ferrand, le 22 mars 2021 – (FR0004177046 METEX), – METabolic EXplorer (METEX – la « Société »), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui les résultats de l'exercice des bons de souscription d'actions (les « BSA »), émis le 20 février 2020 et attribués gratuitement à hauteur d'un BSA par action détenue au profit de l'ensemble des actionnaires existants de la Société, 15 BSA permettant de souscrire à une action nouvelle au prix de 1,61 €.

A l'issue de la période d'exercice des BSA, qui a expiré le 19 mars 2021 après bourse, 25.797.360 BSA sur les 27.813.800 BSA émis et attribués ont été exercés - soit un taux d'exercice de 92,8 % - représentant 1.719.824 actions nouvelles de la Société émises, soit une augmentation du capital social d'un montant nominal de 171.982,40 €.

Les actions nouvelles issues de l'exercice des BSA porteront jouissance courante et seront librement négociables sur la même ligne de cotation que les actions existantes, soit ISIN FR0004177046. Elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des détenteurs.

Les BSA non exercés à l'issue de la journée de bourse du 19 février 2020 sont devenus caducs et ont perdu toute valeur.

Comme précisé dans le communiqué du 14 février 2020, le produit brut de l'exercice des BSA, soit 2.768.916,64 €, contribuera au financement de l'accélération de l'industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØVTM.

Benjamin GONZALEZ, Président-Directeur général de METEX déclare : « Je remercie les actionnaires de METabolic EXplorer qui ont participé massivement à l'opération, nous témoignant ainsi leur soutien. Depuis le début de l'année, METabolic EXplorer a fait des annonces significatives, avec l'obtention d'une subvention de 9,6 M€ pour accompagner le projet d'investissement dans une unité industrielle de production d'Acide Glycolique (AG) en France et la signature d'un accord de négociations exclusives avec Ajinomoto Co., Inc., en vue de l'acquisition de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Cet apport en trésorerie nous permet de poursuivre notre développement et notamment celui de la plateforme ALTANØØVTM ».

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Retrouvez nous sur :

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mG5pY8lml5rKx3GdZJtoZpOUZ5phmmWXZmHGxJNuY8ucaWyVm2iWbcaeZm9pmGZt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68317-cp-metex-annonce-d_exercice-des-bsa-22-mars-2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews