Metabolic Explorer : Perspectives 2021 et Objectifs à moyen terme Informations financières pro forma 2020

Perspectives 2021 et Objectifs à moyen terme

Informations financières pro forma 2020

Clermont-Ferrand, le 21 juin 2021 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, précise ses perspectives 2021, ses objectifs à moyen terme et communique ses informations financières pro forma 2020.

Perspectives 2021 : chiffre d'affaires supérieur à 170 M€, EBITDA proche de l'équilibre

Comme annoncé le 16 juin 2021, la réussite du "scale-up" de la technologie PDO-AB sur l'unité de METEX NØØVISTA à Carling Saint-Avold permet désormais la commercialisation de lots de PDO de grade Cosmétique dont les premières livraisons ont été effectuées avec succès. Cette réussite montre la capacité de METEX à développer des procédés de fermentation extrapolables à l'échelle industrielle et à piloter leur industrialisation.

Également, l'usine de METEX NØØVISTAGO basée à Amiens a retrouvé 100 % de ses capacités de production à la suite de l'événement survenu fin mai, avec un retour à la normale progressif des livraisons aux clients. L'impact financier du sinistre est à ce jour évalué par le Groupe à environ un million d'euros de dommages matériels et coûts associés, vingt millions d'euros de perte de chiffre d'affaires et sept millions d'euros de pertes d'exploitation liées à l'incident. Ces pertes et dépenses d'exploitation sont susceptibles d'être couvertes par les sociétés d'assurance ou au travers d'autres mécanismes d'indemnisation.

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le Groupe anticipe pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 M€ et un EBITDA proche de l'équilibre. Ces prévisions n'intègrent que huit mois d'activité de METEX NØØVISTAGO, depuis le closing réalisé fin avril jusqu'à fin décembre 2021*.

Horizon 2026 : objectif de chiffre d'affaires supérieur à 300 M€, EBITDA supérieur à 14 %

Grâce à sa stratégie de diversification portée par des marchés en croissance, le Groupe ambitionne à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires consolidé annuel supérieur à 300 M€ et un EBITDA supérieur à 14 %.

Ces objectifs reposent sur l'hypothèse de la réalisation du plan d'investissement nécessaire à la transformation du site industriel d'Amiens exploité par METEX NØØVISTAGO. Cette transformation inclura (i) une nouvelle unité de production d'Acide Glycolique, (ii) une unité phase II de production de PDO et d'Acide Butyrique et (iii) des augmentations de capacité de production pour les acides aminés de spécialité tels que la Valine, le Tryptophane, la Leucine, l'Isoleucine et l'Arginine. Le montant de ce plan est évalué à 70 M€ au cours des 4 prochaines années et sera financé selon différentes modalités actuellement à l'étude par le Groupe.

Ces objectifs remplacent ceux communiqués le 26 février 2021 lors de l'annonce de l'entrée de METEX en négociations exclusives avec le cédant d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (devenue METEX NØØVISTAGO), lesquels n'avaient alors pas encore pu faire l'objet d'un examen approfondi par le Groupe eu égard à l'état d'avancement des négociations**.

Mise à disposition des informations financières pro forma 2020

A la suite de l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (devenue METEX NØØVISTAGO) au cours du premier semestre 2021, le Groupe met à disposition ce jour les éléments détaillés des comptes pro forma 2020 non audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sur la base du nouveau périmètre consolidé. L'intégralité de l'information est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.metabolic-explorer.fr/rapports-financiers/. Les principales informations financières pro forma 2020 sont présentées ci-après.

-------

Les éléments de bilan résumé consolidé pro forma non audités ont été préparés comme si l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (« AANE ») par METEX avait été réalisée le 31 décembre 2020. Le compte de résultat résumé consolidé pro forma non audité a été préparé comme si l'acquisition avait été réalisée le 1er janvier 2020.

Les contributions d'AANE au compte de résultat 2020 sont ainsi les suivantes :

Chiffre d'affaires : 201 503 k€

EBITDA : 6 027 k€

Résultat opérationnel courant : 808 k€

Charge non courante : (125 271 k€)

Résultat financier : 10 k€

Charge d'impôt : (1 k€)

Résultat Net : (124 454 k€)

La charge non courante de 125 271 k€ correspond à une dépréciation des immobilisations décidée au 31 mars 2020 par l'actionnaire Ajinomoto au vu des résultats des impairment tests portant sur ses immobilisations.

Les contributions d'AANE au bilan au 31 décembre 2020 sont les suivantes :

Actifs non courants : 58 915 k€

Actifs non financiers courants : 95 552 k€

Actifs financiers courants : 23 513 k€

Total Actifs : 177 980 k€

Passifs non courants : 9 937 k€

Passifs non financiers courants : 34 996 k€

Passifs financiers courants : 18 733 k€

Capitaux propres : 114 315 k€

Total Passifs : 177 980 k€

Compte tenu de la situation nette de 114 315 k€ d'AANE et du prix d'acquisition par METEX de 15 000 k€, après réévaluation des différents postes d'actif et passif et après reclassements liés à l'application des normes IFRS applicables pour le Purchase Price Accounting, il en ressort une estimation provisoire, non auditée, d'un écart d'acquisition négatif (badwill) de -83 854 k€.

Bilan et compte de résultat 2020 pro forma du nouveau groupe METEX

Sur ces bases, en prenant en compte les résultats financiers audités 2020 de METEX ainsi que les différents ajustements et reclassements IFRS nécessaires, le compte de résultat 2020 pro forma du nouveau groupe METEX intégrant sur douze mois AANE aurait présenté les principaux agrégats suivants :

Chiffre d'affaires : 201 553 k€

EBITDA : (7 134 k€)

Résultat opérationnel courant : (11 167 k€)

Produit non courant : 84 980 k€

Résultat financier : (63 k€)

Charge d'impôt : (33 k€)

Résultat Net : 73 717 k€

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2020 du nouveau groupe METEX, supposant l'acquisition réalisée au prix de 15 M€, auraient été les suivants :

Actifs non courants : 92 884 k€

Actifs non financiers courants : 108 210 k€

Actifs financiers courants : 33 693 k€

Total Actifs : 234 787 k€

Passifs non courants : 26 838 k€

Passifs non financiers courants : 57 279 k€

Passifs financiers courants : 19 357 k€

Capitaux propres : 131 313 k€

Total Passifs : 234 787 k€

------

* Le communiqué de presse du 26 février 2021 annonçant le projet d'acquisition mentionnait une estimation de chiffre d'affaires de la cible supérieur à 200 M€ pour un EBITDA positif. La cible étant alors en exercice décalé, ces informations financières s'entendaient sur la base d'un exercice d'AANE de 12 mois, avant acquisition, débutant le 1er avril 2020 et clôturant au 31 mars 2021.

** Le communiqué de presse du 26 février 2021 annonçant le projet d'acquisition indiquait la génération d'un chiffre d'affaires annuel à moyen terme supérieur à 250 M€ et un EBITDA supérieur à 7 %.

- FIN –

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA basée à Carling, en Moselle, permet la mise sur le marché par le groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe devenue METEX NØØVISTAGO, 1er producteur européen d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWeeZcpqZGqUm22dZplmmmJsZpuVmpSbamTJnGJslpibap2Wm21lbcaYZm9qnGxt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69777-cp-metex-perspectives-et-infos-financieres-pro-forma-2020-vf-21.06.2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews