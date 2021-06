REPRISE D'ACTIVITE DU SITE D'AMIENS

Confirmation du calendrier annoncé

Reprise des productions sans acide chlorhydrique à partir du 7 juin

Clermont-Ferrand, le 4 juin 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, confirme le calendrier de reprise d'activité de l'usine d'Amiens, suite à l'évènement survenu le 21 mai.

L'étude des sols qui devait conclure l'état des lieux de l'impact de l'évènement n'a montré aucune anomalie de nature à empêcher la reprise de l'activité dans la zone de dépotage des camions.

Les travaux de mises en place de la solution provisoire de stockage limité d'acide chlorhydrique sont bien avancés et devraient s'achever mardi 8 juin, permettant à la DREAL de la Somme de réaliser rapidement l'inspection de l'installation.

Par conséquent, comme annoncé dans un précédent communiqué daté du 1er juin, la Direction de l'usine, en accord avec le Groupe METEX, confirme :

La reprise des productions ne nécessitant pas immédiatement d'acide chlorhydrique à partir du 7 juin.

Le retour à une production à 100 % des capacités de l'usine dans de parfaites conditions de sécurité dès la validation par les Autorités de l'installation provisoire. Cette validation est attendue dans les jours qui suivront l'inspection de la DREAL.

Un prochain point de situation sera fait au plus tard en fin de journée le 11 juin, afin d'informer nos partenaires d'éventuels ajustements de calendrier.

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

