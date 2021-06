Metabolic Explorer : Vente des premiers lots de PDO produits sur le site industriel de METEX NØØVISTA en Moselle

Scale-up industriel réussi de la technologie PDO/AB sur le site de METEX NØØVISTA

Livraison en juin des grades Industriel et Cosmétique

Validation de la capacité de METEX à industrialiser ses technologies ALTANØØVTM

Clermont-Ferrand, le 16 juin 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir réussi le « scale-up » industriel de la technologie PDO-AB sur l'unité de sa filiale METEX NØØVISTA de Carling Saint-Avold, en Moselle et avoir démarré la production industrielle de PDO pour les applications industrielles et cosmétiques.

Benjamin GONZALEZ, Président Directeur Général de METEX déclare : « Ce nouveau succès est à mettre au crédit des équipes de METEX et de METEX NØØVISTA qui ont réussi à transformer une technologie innovante en réalité industrielle. Nous sommes très heureux d'avoir pu honorer les premières livraisons de PDO aux partenaires et clients qui nous ont fait confiance les premiers. Cette étape est en ligne avec notre ambition de devenir un acteur industriel et commercial leader grâce à ses innovations dans le domaine de la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels ».

Après avoir validé la technologie de fermentation en amont à 100% de sa capacité, l'unité a fixé un seuil de fonctionnement à 30% de la capacité nominale de purification en aval. Ce fonctionnement a permis la validation de chacune des étapes unitaires de la technologie de purification dans le respect des contraintes liés au rejet des effluents, ainsi que le transfert de connaissances des équipes techniques METEX aux équipes de METEX NØØVISTA. L'objectif prioritaire de produire du PDO conforme aux spécifications des grades Industriel et Cosmétique est désormais atteint.

Moins de deux mois après le démarrage en produit, les équipes ont ainsi réussi à produire les premiers lots commerciaux de PDO de grade Industriel. Les premières livraisons ont été effectuées pour honorer les commandes des partenaires et clients qui nous ont fait confiance les premiers, tels que les sociétés COVESTRO et VAUDE qui utilisent le PDO de METEX dans les applications polymères biosourcés pour la production de semelles de chaussures de sport.

Clément Affholder – Innovation Manager de VAUDE GmbH – déclare : « Le PDO « METEX Propanediol » constitue une pierre angulaire importante pour nous aider à réduire notre dépendance aux ressources fossiles. Avec le composé à base de PDO « METEX Propanediol », nous proposons notre première chaussure d'extérieur biosourcée sans avoir à faire de compromis sur la fonctionnalité. METEX nous offre également la possibilité d'obtenir de la transparence et de la fiabilité sur les matières premières qui sont utilisées dans nos produits, ce qui est primordial pour garder la confiance que nos clients portent à notre marque ».

Avec la montée en maîtrise du procédé de purification, les équipes ont ensuite obtenu les premiers lots commerciaux de PDO de grade Cosmétique. La première expédition vers l'entrepôt de notre partenaire DSM a été réalisée ce jour afin de servir les clients.

Rishabh Pande, VP Marketing & Innovation Personal Care de DSM, déclare : « DSM PCA est très heureux de l'annonce de la production à l'échelle industrielle des premiers lots de PDO grade cosmétique provenant du site de Carling et félicite les équipes de METEX NØØVISTA pour cette étape importante. Nous sommes impatients de commencer à approvisionner le TILAMAR® PDO with NØØVISTA™ à nos clients à travers le monde et d'ajouter cet ingrédient durable et multifonctionnel au portefeuille croissant de nos ingrédients techniques et de performance ».

En parallèle de l'obtention des deux grades de PDO, la ligne de purification de l'acide butyrique et la station de traitements des effluents ont été mises en service. Après l'atteinte du régime stationnaire de la station d'épuration dans les semaines à venir, la production augmentera progressivement pour atteindre le niveau de 100% de la capacité nominale.

Ce premier succès montre la capacité de METEX à développer des procédés de fermentation extrapolables à l'échelle industrielle et à piloter leur industrialisation. L'expérience acquise par les équipes sur la plateforme de Carling Saint-Avold en Moselle sera un atout supplémentaire pour la prochaine industrialisation du procédé de production de l'Acide Glycolique et, plus généralement, de l'ensemble des technologies ALTANØØVTM développées par METEX.

- FIN –

A propos de METEX NØØVISTA www.metex-noovista.com

Créée en 2018, METEX NØØVISTA est une co-entreprise entre METEX majoritaire et le fonds

« Société de Projets Industriels » souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement, géré par Bpifrance. Cette co-entreprise a une capacité de production et de vente de 5 000 tonnes de PDO (1,3 Propanediol) et 1 000 tonnes d'AB (Acide Butyrique) par an pour les marchés tels que la cosmétique, la nutrition animale, les arômes et parfums ou encore des biopolymères.

Les parties prenantes locales publiques et privées et notamment l'Etat, l'Union Européenne, la Région Grand-Est, la communauté d'agglomération de Saint-Avold Synergie, le CGET, l'ADEME, l'Agence de l'eau et le groupe TOTAL ont participé à la réalisation de cette construction industrielle en accompagnant son financement.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA basée à Carling, en Moselle, permet la mise sur le marché par le groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe devenue METEX NØØVISTAGO, 1er producteur européen d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

