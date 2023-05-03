Metadvertise : Document AMF CP. 2023DD898125

FR0010812230 - DD156397
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
jean descaves, administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : METADVERTISE
LEI : 969500KVDFCL47CTBX34
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 04 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010812230
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 1.5650 Euro
VOLUME : 10 000.0000
PRIX UNITAIRE : 1.5550 Euro
VOLUME : 10 000.0000
PRIX UNITAIRE : 1.5500 Euro
VOLUME : 10 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES