Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Metadvertise
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALMTA   FR0010812230

METADVERTISE

(ALMTA)
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:25 12/06/2023
1.525 EUR   -7.01%
18:15Metadvertise : Document AMF CP. 2023DD914439
PU
07/06Metadvertise : METADVERTISE - INVITATION - Réunion de présentation le 20 juin 2023
AT
29/05Metadvertise : Document AMF CP. 2023DD912142
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Metadvertise : Document AMF CP. 2023DD914439

12/06/2023 | 18:15
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD914439

11 juin 2023

FR0010812230 - DD167072

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

jean descaves, administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : METADVERTISE

LEI : 969500KVDFCL47CTBX34

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010812230

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.6600 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.6600 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

metadvertise SA published this content on 12 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 June 2023 16:14:14 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur METADVERTISE
18:15Metadvertise : Document AMF CP. 2023DD914439
PU
07/06Metadvertise : METADVERTISE - INVITATION - Réunion de présentation le 20 juin 2023
AT
29/05Metadvertise : Document AMF CP. 2023DD912142
PU
29/05Metadvertise : Metadvertise : assemblee generale mixte du 29 juin 2023 - mise a dispositio..
AT
26/05METADVERTISE : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
19/05METADVERTISE : Convocation Assemblée générale mixte
CO
10/05Embouteillage(s) avant l'inflation
ZB
10/05En Direct des Marchés : Crédit Agricole, Alstom, Airbus, Casino, A..
ZB
09/05Metadvertise : Metadvertise : Succès de l’émission obligataire réalisée sur Equisafe Inves..
AT
03/05Metadvertise : Document AMF CP. 2023DD898125
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur METADVERTISE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 15,0 M 16,1 M -
Résultat net 2021 -0,88 M -0,95 M -
Dette nette 2021 2,26 M 2,43 M -
PER 2021 -8,71x
Rendement 2021 -
Capitalisation 30,5 M 32,8 M -
VE / CA 2020 0,67x
VE / CA 2021 0,52x
Nbr Employés 48
Flottant 85,1%
Graphique METADVERTISE
Durée : Période :
Metadvertise : Graphique analyse technique Metadvertise | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique METADVERTISE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Paul Amsellem Chairman & Chief Executive Officer
Nicolas Otmani Technical Director
Olivier Bourge Chief Operating Officer
Stéphane Deous Head-Administrative & Accounting
Valère Avril Group Finance Controller
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
METADVERTISE156.25%33
PUBLICIS GROUPE SA20.77%19 241
OMNICOM GROUP., INC.15.84%18 852
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.18.97%15 298
360 SECURITY TECHNOLOGY INC.118.65%14 041
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.1.20%13 695
Sécurisez et Augmentez la Performance de vos Investissements grâce à notre Équipe d'Experts à vos Cotés.
Sécuriser mes Investissements
fermer