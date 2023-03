Metadvertise : METADVERTISE : SUCCÈS DE LA RÉORIENTATION STRATÉGIQUE DU GROUPE

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 20 mars à 18h45

METADVERTISE

SUCCÈS DE LA RÉORIENTATION STRATÉGIQUE DU GROUPE

Résultats supérieurs aux anticipations pour Triple A/PM SA, filiale de Metadvertise : CA de 52,8 M€, EBITDA de 22,8 M€, résultat net de 5,5 M€ et trésorerie excédentaire [1] .

Perspectives de croissance très forte pour 2023 avec la sortie du film d'animation « Lendarys ».

Financements non-dilutifs prévus en 2023.

Dette de Metadvertise limitée à 0,2 M€ à date.

Metadvertise est fier d'annoncer que sa filiale de production audiovisuelle Triple A/PM SA, acquise fin novembre 2022 et consolidée à 100%, a réalisé en 2022 une année historique avec une forte progression de l'ensemble de ses résultats, confirmant ainsi le succès de son repositionnement stratégique sur le marché de la production audiovisuelle. Cette acquisition offre au Groupe de belles perspectives de croissance et contribuera aux résultats de Metadvertise.

Fin novembre 2022, Metadvertise a fait l'acquisition de 51% des parts du groupe français Triple A / PM SA, acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe.

Cet expert de la production audiovisuelle (films, séries, films d'animations, documentaires, adaptation de romans et publicités) dispose de plus de 600 heures de contenus produits au travers de plus de 200 films et séries. PM SA contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur (création, production et distribution) et collabore depuis près de 25 ans avec les plus grands diffuseurs tels que Canal + Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévision, Groupe M6, TV5 Monde ou encore Netflix. La société Triple A (société-mère de PM SA) a également mis en place un partenariat avec le célèbre romancier à succès Marc Levy pour l'adaptation de ses best-sellers au cinéma.

Des performances 2022 historiques pour Triple A/PM SA

Fort d'un important catalogue de films/séries, le groupe Triple A / PM SA vient de clôturer une année 2022 historique avec un chiffre d'affaires consolidé [2] de 52,8 M€ en croissance de 89% par rapport à 2021 (27,8 M€ en 2021). Ce très bon niveau d'activité est porté en particulier par l'autorisation de la sortie du film d'animation « Lendarys » prévue courant 2023.

Cette progression de l'activité s'accompagne d'une forte amélioration de sa rentabilité avec un EBITDA de 22,8 M€ sur 2022 contre 9,3 M€ en 2021, portant la marge sur EBITDA à 43%. Le résultat net du groupe Triple A / PM SA a, pour sa part, passe à 5,5 M€ fin 2022 (vs 3,2 M€ en 2021). La marge nette s'établit à 10% du chiffre d'affaires.

Une acquisition relutive dès la 1ère année d'intégration

L'intégration du groupe Triple A / PM SA se fera à 100% à compter de décembre 2022 et contribuera à l'amélioration du chiffre d'affaires de Metadvertise. En effet, le mois de décembre 2022 a été particulièrement dynamique pour Triple A/PM SA permettant la reconnaissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA associé liés droits de diffusion en salle de son film d'animation « Lendarys », dont la sortie officielle est prévue pour octobre 2023.

Sur 2023, Metadvertise bénéficiera de la dynamique de croissance de sa filiale audiovisuelle et devrait également s'inscrire en forte progression.

Vers un changement de dimension

Engagé sur une nouvelle trajectoire de croissance, Metadvertise va finaliser sa restructuration et accompagner les développements de sa filiale de production audiovisuelle. Au cours des prochaines années, il bénéficiera notamment des sorties de trois productions majeures que sont :

« Lendarys », film d'animation d'envergure internationale produit en partenariat avec Caramel Films (Ballerina), qui sera diffusé en octobre 2023.

« Urban jungle », film d'animation en partenariat avec le célèbre artiste Richard Orlinski, dont la diffusion est prévue fin 2024.

« Tino », film d'animation en partenariat avec Yann Arthus-Bertrand dont la sortie est prévue fin 2025.

Le catalogue de PM SA, valorisé à près de 8,2 M€ en mai 2022 [3], devrait ainsi atteindre une valorisation de 130 M€ d'ici 2024 à la suite à la sortie de ces films d'animation.

Pour rappel, cette acquisition a été réalisée sur la base d'une valeur des titres de 70 M€ [4] et un cabinet de renommée internationale indépendant a valorisé le groupe Triple A/PM SA à près de 180 M€. Cette valorisation démontre le fort potentiel de croissance et la solidité des perspectives dont dispose le Groupe dans les années à venir.

« Avec 19,7 millions d'actions sur le marché et une valorisation de 180 millions de sa filiale Triple A /PM SA parfaitement justifiée par les excellents résultats de 2022 dont il possède 51%, Metadvertise devrait normalement rapidement connaître une trajectoire boursière largement haussière et atteindre les comparables de marché à savoir 11,5 fois l'EBITDA normatif » déclare Paul Amsellem, président de Metadvertise.

Cette acquisition constitue une première étape dans la stratégie de Metadvertise qui vise à renforcer ses activités dans l'industrie des médias et du divertissement afin de se positionner comme un acteur clé de ce secteur.

Un Groupe désendetté, prêt à accélérer sa croissance dès 2023

Comme annoncé [5], le Groupe a procédé le 3 février 2023 au remboursement de son emprunt convertible en actions d'un montant de 1,3 M€ et présente à ce jour un endettement limité à 0,2 M€ auprès de BPI France.

Désormais désendetté, Metadvertise étudie différentes formes de financements pour accompagner sa croissance et accélérer la création de valeur pour ses actionnaires. Afin de préserver celle-ci, le Groupe s'engage à ne pas mettre en place de financements dilutifs pour les actionnaires et devrait très prochainement annoncer la mise en place d'un emprunt obligataire.

Fort du succès de la réorientation de ses activités, Metadvertise amorce un véritable changement de dimension. Positionné sur un segment porteur en croissance, le Groupe ambitionne de devenir un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe à l'horizon 2030.

A propos de Metadvertise

Fondé en 2011, Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise a opéré un virement stratégique avec le rachat du groupe Triple A/PM SA, un des leaders français de la production audiovisuelle.

Metadvertise est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.

[1] Chiffres non audités

[2] Triple A détiendra 100% des parts de PM SA d'ici juin 2023 après le rachat de la totalité des parts de M Capital et d'actionnaires minoritaires

[3] Rapport Extenso

[4] L'acquisition de 51% de la société Triple A (maison mère de PM SA) est réalisée pour un montant initial total d'environ 36 M€.

[5] Communiqué du 1er février 2023

