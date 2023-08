Metal and Recycling Co KSCP, anciennement Kuwait Metal Collecting and Shredding Company KSCC, est une entreprise de recyclage de métaux et de plastiques basée au Koweït. Ses activités comprennent l'achat et la vente de véhicules, de pièces détachées, d'articles métalliques et de machines usagés et de rebuts ; le tri et le recyclage des déchets, le déchiquetage, le démantèlement, la réparation et la revente, ainsi que l'importation de machines et de matériaux nécessaires au recyclage, au déchiquetage et au stockage des rebuts. Elle est également engagée dans l'importation de machines et d'équipements de recyclage, de déchiquetage et de stockage de ferrailles, dans la création ou la contribution aux industries annexes au commerce et à la production de ferrailles, dans la gestion et le développement de zones de vente, d'achat et de production de ferrailles au Koweït et à l'étranger, ainsi que dans la constitution ou la propriété partielle de sociétés industrielles, entre autres. Au 31 décembre 2011, la Société exploitait quatre filiales détenues à 99 %, dont trois basées au Koweït, et une basée en Jordanie.

Secteur Services et équipements environnementaux