Metalfrio Solutions SA est une société basée au Brésil qui produit des réfrigérateurs et des congélateurs commerciaux enfichables. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Produits et Services. La division Produits est responsable de la fabrication et de la vente de réfrigérateurs et de congélateurs domestiques et commerciaux. La division Services se concentre sur l'entretien et l'assistance technique des produits, la vente de pièces détachées aux revendeurs agréés et aux clients des produits, ainsi que sur les services logistiques. La société distribue des produits sous plusieurs marques, telles que Metalfrio, Derby, Caravell et Klimasan. Elle exploite des usines de production en Europe et en Amérique. Les filiales de la société comprennent Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirket, Metalfrio Solutions Inc, Begur Transportes Rodoviarios, Logistica e Servicos Ltda et Metalfrio Solutions Mexico SA de CV.

Secteur Equipements et composants électriques