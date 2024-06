Metall Zug AG est une société holding basée en Suisse et active dans le secteur industriel. La société est organisée, avec ses filiales, en quatre secteurs d'activité : Appareils ménagers, Contrôle des infections, Traitement des fils et Dispositifs médicaux. Le secteur des appareils ménagers développe, produit et distribue des appareils pour la cuisine et la blanchisserie, ainsi que pour l'industrie hôtelière. Le segment Infection Control fournit des équipements pour les institutions médicales, les institutions pharmaceutiques et les laboratoires. Le segment Wire Processing fournit des équipements pour le traitement des fils. Le secteur des dispositifs médicaux développe, produit et distribue des produits et des services pour le diagnostic et la chirurgie. Les filiales de la société comprennent notamment V-ZAG AG, Gehrig Group AG, Belimed AG, Schleuniger Holding AG et Haag Streit Holding AG.