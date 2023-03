Metall Zug: résultats 2022 perturbés par la cession de Schleuniger

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Metall Zug a affiché l'année dernière une envolée de sa rentabilité, à mettre sur le compte de la vente de sa filiale Schleuniger au spécialiste de l'usinage de câbles Komax. Les perspectives sont mitigées.

Entre janvier et décembre 2022, le chiffre d'affaires du groupe zougois a reculé de 2,4% à 645,9 millions de francs suisses. Apuré des diverses cessions - Schleuniger Group, Clement Clarke International, Ipro - les recettes ont par contre progressé de 9,8%, a détaillé Metall Zug lundi dans son rapport annuel.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a été triplé à 135,9 millions de francs suisses. La vente de Schleuniger a apporté un gain comptable de 89,7 millions, auquel il faut soustraire 5,7 millions en raison de la fin de la contribution à partir de septembre de le filiale cédée aux résultats de Metall Zug. Hors éléments exceptionnels, cet indicateur a progressé de 15,7% à 48,9 millions.

Le bénéfice net a quant à lui été multiplié par plus de deux à 137,3 millions.

Les analystes interrogés par l'agence AWP tablaient sur des ventes de 640 millions de francs suisses en moyenne et un Ebit ajusté de 47,4 millions.

Les actionnaires recevront un dividende inchangé de 30 francs suisses par actions B, alors que les analystes s'attendaient à 30,33 francs suisses.

Le groupe a constaté une baisse de la demande en fin d'année dernière et sur les premiers mois de 2023, ce qui s'est négativement répercuté sur les carnets de commandes. La direction table pour l'exercice en cours sur une évolution des recettes stables et un résultat qui sera pénalisé par une hausse des investissements dans la recherche et le développement.

Le conseil d'administration a par ailleurs proposé d'élire David Dean comme administrateur lors de l'assemblée générale du 28 avril.

al/jh