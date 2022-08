Metall Zug voit ses ventes progresser au premier semestre

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Metall Zug a vu ses recettes progresser sur les six premiers mois de l'année. La rentabilité opérationnelle a également été améliorée, indique jeudi la société zougoise.

Entre janvier et juin, les ventes ont totalisé 324,4 millions de francs suisses, en hausse de 7,1% sur un an. Ajusté des effets de change et d'acquisition, cela correspond à une croissance organique de 8,3%, précise l'entreprise.

Un carnet de commandes bien rempli à fin décembre et de nouveaux contrats tout au long du semestre expliquent la solide progression des recettes. Les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement continuent néanmoins de peser.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a bondi de 39,1% à 23,5 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 7,2%, après 5,6% à la même période un an plus tôt. La performance des divisions Wire processing et Medical Devices a été un important soutien. Le bénéfice net a toutefois reculé de 27,7% à 19,1 millions.

Le flux de trésorerie opérationnel a glissé dans le rouge de 13,4 millions de francs suisses, après un chiffre positif de 33,3 millions un an plus tôt, en raison de stocks plus importants notamment de pièces pour s'assurer de la continuité de la production.

Les recettes se révèlent légèrement en dessous des prévisions du consensus AWP, tandis que la rentabilité dépasse les attentes.

Au vu du carnet de commande, la suite de l'exercice promet d'être "réjouissante", indique Metall Zug sans préciser de chiffres.

