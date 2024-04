Metalla Royalty & Streaming Ltd. (Metalla) est une société de redevances et de flux de métaux, qui s'occupe de l'acquisition et de la gestion de redevances et de flux de métaux précieux, ainsi que d'intérêts similaires basés sur la production. Il s'agit principalement d'une société de redevances et de flux d'or et d'argent. Ses flux et redevances comprennent Wharf, Santa Gertrudis Royalty, Joaquin Royalty, COSE Royalty, Fifteen Mile Stream, Wasamac, El Realito, Fosterville, Anglo/Zeke, Higginsville, Tocantinzinho, New Luika, Akasaba West, Amalgamated Kirkland, Castle Mountain, Cote et Gosselin, Hoyle Pond Extension, La Fortuna, Beaudoin, Big Island, Bint Property, Camflo Mine, Carlin East, DeSantis Mine, Goodfish Kirana, Green Springs, Guadalupe/Pararin, Hot Pot/Kelly Creek, Island Mountain, Jersey Valley, Kings Canyon, Kirkland-Hudson, Los Patos, Los Tambos (Santo Tomas), Montclerg, Pelangio Poirier, Pucarana, Puchildiza, Solomon's Pillar, Sirola Grenfell et Mirado Mine.

Secteur Sociétés minières intégrées