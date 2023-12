Metallic Minerals Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société se concentre sur le cuivre, l'argent, l'or et d'autres minéraux essentiels dans le district minier de La Plata au Colorado, ainsi que sur l'argent et l'or dans les districts à haute teneur de Keno Hill et du Klondike au Yukon. Son projet phare Keno Silver est une propriété de 171 kilomètres carrés (km2), détenue à 100 %, située dans le district historique de Keno Hill Silver, dans le territoire canadien du Yukon. Le projet La Plata couvre 44 km2 dans le district minier à haute teneur de La Plata, situé à l'extrémité sud-ouest de la prolifique ceinture minérale du Colorado. La société détient 100 % des droits miniers sur 26 miles (36,4 km2) de ruisseaux et de bancs le long du bassin versant d'Australia Creek, dans le district aurifère du Klondike, près de Dawson City, au Yukon. Elle détient 100 % des droits miniers sur 10 claims totalisant un mile (1,6 kilomètre) le long d'un banc de Dominion Creek, dans le district aurifère du Klondike, près de Dawson City, au Yukon.

