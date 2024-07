Metallurgical Corporation of China Ltd est une société basée en Chine dont les activités principales sont liées à l'ingénierie et à la construction. La société opère dans cinq secteurs. Le secteur des contrats d'ingénierie fournit des services d'ingénierie, de construction et d'autres services connexes pour des projets métallurgiques et non métallurgiques. Le secteur du développement des ressources est engagé dans le développement, l'exploitation et le traitement des ressources minérales et la production de métaux non ferreux et de polysilicium. Le segment "Featured Business" se consacre à la fabrication d'équipements métallurgiques spécialisés, de structures en acier et d'autres produits métalliques, ainsi qu'à la construction et à l'exploitation de projets d'ingénierie liés au respect de l'environnement, et à la supervision, au conseil et aux services techniques en matière d'ingénierie. Le secteur immobilier est engagé dans le développement et la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, la construction de logements abordables et l'aménagement de terrains. La société exploite également le secteur "Autres".