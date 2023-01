Les actionnaires de MetalNRG soutiennent le conseil d'administration lors de l'assemblée réquisitionnée

MetalNRG PLC - investisseur dans les ressources naturelles et l'énergie - déclare que les résolutions proposées par Edward Spencer, actionnaire à 7,3%, ne sont pas adoptées lors de l'assemblée générale réquisitionnée qui s'est tenue mercredi. Début décembre, Spencer avait proposé de retirer du conseil d'administration le président Christopher Latilla-Campbell et le directeur général Rolf Gerritsen, et de se nommer lui-même, Adrian Pocock, Paul McKillen et Christopher Palmer comme administrateurs de la société. MetalNRG n'a pas fourni le vote exact, mais seulement que des votes par procuration et des lettres de représentation ont été reçus pour 553,5 millions d'actions. MetalNRG a 1,23 milliard d'actions émises au total.

Cours actuel de l'action : 0,074 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 76 %.

Par Tom Waite ; thomaslwaite@alliancenews.com

