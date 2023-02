MetalNRG déclare que sa réclamation de 1,0 million de livres sterling contre Rocco est couronnée de succès

(Alliance News) - MetalNRG PLC a déclaré lundi que sa plainte contre son directeur exécutif pour le pétrole et le gaz Pierpaolo Rocco a abouti, dans laquelle elle demandait le retour de 1,0 million de GBP de salaire et de dommages et intérêts à Rocco.

L'investisseur dans les ressources naturelles et l'énergie a déclaré avoir reçu environ 450 000 GBP, tandis que le reste a été versé au tribunal, en attendant la résolution de la demande d'autorisation d'appel de Rocco, qui, selon MetalNRG, a été refusée une fois sur papier.

MetalNRG a déclaré qu'elle avait obtenu gain de cause dans la plainte par le biais d'un jugement sommaire sur le premier point, ajoutant que le litige se poursuit sur la plainte relative aux devoirs du directeur, en vue d'obtenir des dommages et intérêts de la part de Rocco.

Rocco a déposé une plainte en Ecosse en vertu de son contrat de travail pour être indemnisé de ses frais juridiques par la société. Cependant, il a perdu la plainte et a été condamné à payer les frais juridiques à MetalNRG.

MetalNRG a déclaré que Rocco a fait appel et que celui-ci a été entendu en décembre 2022. MetalNRG a déclaré qu'elle attend maintenant le jugement, qui devrait être rendu dans les prochaines semaines.

Elle a ajouté que Rocco a également porté l'affaire devant le tribunal du travail en Écosse, mais que cela restera en suspens jusqu'à la conclusion de la procédure devant la Haute Cour anglaise pour des dommages présumés de Rocco en violation de ses devoirs d'administrateur.

Les actions de MetalNRG ont bondi de 11% à 0,078 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.