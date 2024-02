MetalNRG plc est une société d'investissement en ressources naturelles basée au Royaume-Uni qui recherche des investissements dans les métaux précieux et stratégiques. La société investit par le biais de deux divisions : L'investissement direct et l'investissement indirect. La division Investissement direct comprend le projet Gold Ridge, Brit Nrg et Metalnrg Eco Ltd/Eqtec. Le projet Gold Ridge comprend trois mines : la mine Gold Ridge, la mine Gold Prince et la mine Dives. Les mines sont situées sur les pentes inférieures sud des montagnes Dos Cabezas. La zone du projet Gold Ridge couvre environ 932 hectares. Le portefeuille d'actifs de Brit Nrg comprend trois licences de production, dont Whisby, Newton on Trent et Reepham. MetalNRG Eco Ltd /EQTEC développe des projets d'infrastructure d'énergie verte prêts à l'emploi au Royaume-Uni et en Europe. La division des investissements indirects comprend le projet d'uranium et le projet d'or du lac Victoria dans la région du nord de la Tanzanie. Ce dernier abrite les mines d'or de Geita et de Bulyanhulu.

Secteur Sociétés minières intégrées