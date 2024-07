Metalore Resources Limited est une société d'exploration minière basée au Canada. La société est engagée dans la production de gaz naturel et l'exploration aurifère en Ontario. La société possède et/ou contrôle environ 40 000 acres de pétrole, de gaz naturel et de concessions minières dans les cantons de Charlotteville et de Walsingham, dans le comté de Norfolk, en Ontario. Le gaz naturel est produit à partir de plus de 83 puits dans deux cantons du comté de Norfolk, en Ontario, et est distribué à plus de 150 clients commerciaux et résidentiels par des gazoducs de collecte dans le cadre d'un accord de coopération avec Enbridge Gas Inc. La société conserve une participation de coentreprise d'environ 21 à 26 % dans plus de 600 concessions minières d'or dans la prolifique ceinture aurifère de Beardmore-Geraldton, détenue par l'opérateur Greenstone Gold Mines GP Inc. Elle détient environ 1 % de rendement net de fonderie sur environ 18 concessions dans les régions de Brookbank et de Beardmore en Ontario. La société explore le nord-ouest de l'Ontario à la recherche d'or, de cuivre, de zinc, de lithium, d'éléments du groupe du platine (PGE) et de diamants.