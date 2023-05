Metals Exploration ferme la mine de Runruno à la suite d'un décès

Metals Exploration PLC - producteur d'or basé à Londres et axé sur les Philippines - constate un décès à la mine de Runruno, qui n'est lié à aucune des activités opérationnelles en cours. La mine Runruno restera fermée pendant 24 heures, le temps que les autorités terminent leurs enquêtes obligatoires. Metals Exploration croit savoir qu'aucune autre partie n'a été impliquée et que les autorités ne considèrent pas ce décès comme un incident industriel. "La société prend très au sérieux toute perte de vie, quelle qu'en soit la cause, et veille à ce que la santé et le bien-être de la main-d'œuvre soient préservés en temps utile", ajoute-t-elle.

Cours actuel de l'action : 1,90 pence, en baisse de 2,6 % à Londres ce mardi

Variation sur 12 mois : en hausse de 76 %.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

