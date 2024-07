Metals One PLC - société minière axée sur le développement de projets de métaux stratégiques en Finlande et en Norvège - déclare que Kingsrose Mining Ltd, son partenaire et opérateur sur le projet Rana en Norvège, a conclu un accord de service avec Arctic Drilling AS pour commencer le carottage assisté par hélicoptère sur le prospect de Ranbogen. Le forage devrait s'achever début septembre 2024 et les résultats d'analyse sont attendus entre octobre et novembre.

Jonathan Owen, directeur général, déclare : " C'est une excellente nouvelle que Kingsrose soit prêt à recommencer à forer sur le projet Rana. Ce programme de travail stratégique vise à tester deux anomalies convaincantes caractérisées par des réponses EM hautement conductrices en aval-pendage de sulfures massifs minéralisés en nickel-cuivre-cobalt à l'affleurement, qui ont été identifiées lors du forage carotté de l'année dernière et sont situées dans une zone qui n'a pas encore fait l'objet de forages."

Cours actuel de l'action : 0,94 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 79

Par Holly Beveridge, journaliste senior d'Alliance News

