Metarock Group Limited est une société de services miniers diversifiés basée en Australie. La société fournit des services d'exploitation minière, de sous-traitance, de formation et des services connexes dans le secteur minier et les industries connexes dans toute l'Australie. Les segments de la société comprennent Mastermyne et PYBAR. Le secteur Mastermyne fournit des services d'exploitation minière, de sous-traitance, de formation et des services connexes aux exploitations minières souterraines de charbon à longue paroi, ainsi que des produits et services industriels dans les bassins miniers et soutient les industries minières du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. Le segment PYBAR fournit des services d'exploitation minière, de forage, de sous-traitance et des services connexes à l'industrie minière souterraine métallifère en roche dure dans toute l'Australie. Les filiales de la société comprennent Mastermyne Pty Ltd, Mastermyne Engineering Pty Ltd, Mastermyne Underground Pty Ltd, Mastermyne Underground NNSW Pty Ltd, Myne Start Pty Ltd, MyneSight Pty Ltd, Mastermyne Contracting Services Pty Ltd et d'autres.