Metaterra Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Metaterra Corp. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,019304 million USD, contre 0,00026 million USD il y a un an. La perte nette s'est élevée à 0,002383 million d'USD, contre 0,003928 million d'USD un an plus tôt.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,019304 million d'USD, contre 0,00026 million d'USD il y a un an. La perte nette a été de 0,009571 million d'USD contre 0,007236 million d'USD il y a un an.