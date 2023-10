Metavesco, Inc. est une société d'entreprise web3. La société est un fournisseur de liquidités et investit dans des projets de jetons non fongibles (NFT) et des terrains virtuels, principalement dans les protocoles de machines virtuelles Ethereum (EVM). Son portefeuille comprend des actifs numériques connus sous le nom de NFT, qui comprennent des biens immobiliers numériques sur des plateformes Metaverse. Ces actifs sont utilisés pour l'octroi de licences et les revenus de redevances. Les actifs NFT ont de multiples cas d'utilisation en plus de l'appréciation de l'actif numérique sous-jacent. Les fournisseurs de liquidités de la société peuvent bloquer des crypto-monnaies dans un contrat intelligent qui facilite efficacement les transactions en éliminant le fossé entre les acheteurs et les vendeurs de crypto-monnaies, ce qui rend les transactions sur les marchés d'échange décentralisés faciles et fiables.