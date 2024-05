Compte-rendu du l'assemblée générale mixte

de METAVISIO - THOMSON Computing

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de METAVISIO - THOMSON Computing s'est déroulée le jeudi 16 mai 2024, sous la présidence de Stephan Français.

Les actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui font apparaître un bénéfice de 1 075 126 euros, et ont pu se prononcer sur l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

L'assemblée générale mixte a adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de METAVISIO (www.metavisio.eu) dans l'Espace Investisseurs, rubrique Informations financières - Assemblées générales.

Le Conseil d'Administration de METAVISIO est désormais composé des quatre membres suivants :

M. Stephan Français, Président-directeur général,

Président-directeur général, M. Marc Deschamps,

M. Pierre Krasnovsky,

M. Mengqiu Zhu.

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des termes et des conditions du traité d'apport conclu entre la Société et Stephan Français, associé unique de la SCI SAINTANGE, société civile immobilière immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 535 002 067 et dont le siège est au Château Saint Ange, 157, rue du caporal Felix Poussineau - 77190 Dammarie-les-Lys, a approuvé l'acquisition de 99 des 100 parts composant le capital de la SCI SAINTANGE par la Société ainsi que l'augmentation de capital par apport en nature. L'assemblée a également approuvé le changement du siège social de la Société dans le Château Saint Ange. Par ce geste, Stéphan Français réaffirme sa mobilisation totale envers son entreprise. Cette initiative est le reflet de sa volonté de doter la Société de tous les moyens nécessaires à son expansion et à la réalisation de ses ambitions, notamment à l'international. Cet engagement est plus que jamais un gage de confiance et de stabilité pour les collaborateurs, clients, actionnaires et partenaires de l'entreprise. Étant donnée l'importance de cette acquisition pour l'ensemble des parties prenantes, les processus de valorisation de la SCI SAINTANGE et de METAVISIO ont été confiés à des experts agréés par l'AMF et ont été validés par un commissaire aux apports, garantissant ainsi une parfaite neutralité et le respect des intérêts de tous les actionnaires.

Nouveau prestigieux siège et showroom, le Château Saint Ange symbolise l'alliance parfaite entre le patrimoine culturel et l'avant-garde technologique, démontrant ainsi l'originalité et l'innovation, deux valeurs qui animent l'entreprise.