METAVISIO: METAVISIO (THOMSON Computing) discute avec plusieurs partenaires stratégiques aux Etats-Unis

27-Déc-2022 / 08:00 CET/CEST

METAVISIO (THOMSON Computing) discute avec plusieurs partenaires stratégiques aux Etats-Unis Pontault-Combault, le 27 décembre 2022, 8h – METAVISIO (THOMSON Computing) (ALTHO) (« METAVISIO »), société française spécialisée dans la construction, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables, dont les titres sont cotés sur le marché́ Euronext Growth à Paris, annonce continuer à discuter avec plusieurs partenaires stratégiques aux Etats-Unis afin de développer le marché américain, 1er marché mondial pour les ordinateurs et les tablettes et de coter Metavisio sur une bourse américaine (NASDAQ ou NYSE). En effet Metavisio réalise déjà 5% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, ce qui est unique pour une société française de matériel informatique, mais ce pays devrait à terme représenter la plus grande part du chiffre d’affaire de la société. A propos de METAVISIO METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d’ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». L’effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d’information sur : www.metavisio.eu Contacts Information Actionnaires Relations Presse Financière Relations Presse Corporate METAVISIO ACTIFIN AYA Communication Isabelle DRAY Alexandre Borreil contact.investisseurs@metavisio.eu idray@actifin.fr aborreil@aya-communication.fr Tél. : +33 1 60 60 45 74 Tél. : 01 56 88 11 29 Tél. : 06 76 32 27 69 Fichier PDF dépôt réglementaire



