METAVISIO

METAVISIO: METAVISIO (THOMSON Computing) et le SPAC SportsTek Acquisition Corp. prolongent la finalisation de leurs négociations exclusives jusqu’au 31 décembre 2022 en vue d’un rapprochement



09-Déc-2022 / 17:35 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE METAVISIO (THOMSON Computing) et le SPAC SportsTek Acquisition Corp.

prolongent la finalisation de leurs négociations exclusives

jusqu’au 31 décembre 2022 en vue d’un rapprochement Pontault-Combault, le 9 décembre 2022, 17h45 – METAVISIO (THOMSON Computing) (ALTHO) (« METAVISIO »), société française spécialisée dans la construction, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables, dont les titres sont cotés sur le marché Euronext Growth à Paris, est précédemment entrée en négociations exclusives le 9 septembre 2022 avec SportsTek Acquisition Corp. (« SportsTek »), une société américaine constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition « Special Purpose Acquisition Company » (SPAC), dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, en vue d’un projet de rapprochement d’entreprises aux termes duquel l’entité combinée serait cotée au Nasdaq (l’« Opération Proposée »). Afin de finaliser les termes définitifs et préparer la documentation contractuelle de l’Opération Proposée, METAVISIO et SportsTek viennent de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 (inclus) la période d’exclusivité qui a débuté le 9 septembre 2022. Il est rappelé que la réalisation de l’Opération Proposée serait soumise à certaines conditions usuelles, et notamment à (i) l’approbation par les actionnaires de SportsTek, (ii) l’approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de la réglementation boursière applicable, et (iii) l’obtention d’engagements de participation à l’Opération Proposée de la part des principaux actionnaires de METAVISIO représentant au moins 90% du capital social de METAVISIO sur une base entièrement diluée. Aucune des parties n'est obligée de poursuivre une quelconque transaction tant que les parties n'auront pas négocié et signé les documents définitifs de l’opération. A propos de SportsTek Acquisition Corp. SportsTek est une société américaine constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition « Special Purpose Acquisition Company » (SPAC) destinée à effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaires. La stratégie de SportsTek consiste à trouver un partenaire de regroupement d'entreprises et à favoriser la création de valeur à long terme pour les actionnaires grâce à l'expérience collective de son équipe de direction. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à nos dépôts publics sur le site Web de la SEC http://www.sec.gov. A propos de METAVISIO METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d’ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». L’effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d’information sur : www.metavisio.eu Contacts Information Actionnaires Relations Presse Financière Relations Presse Corporate Relations Investisseurs METAVISIO ACTIFIN AYA Communication ACTIFIN Isabelle DRAY Alexandre Borreil Jean-Yves BARBARA contact.investisseurs@metavisio.eu idray@actifin.fr aborreil@aya-communication.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : +33 1 60 60 45 74 Tél. : 01 56 88 11 29 Tél. : 06 76 32 27 69 Tél. : 01 56 88 11 13 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : METAVISIO (THOMSON Computing) et le SPAC SportsTek Acquisition Corp. prolongent la finalisation de leurs négociations exclusives jusqu’au 31 décembre 2022 en vue d’un rapprochement