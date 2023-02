METAVISIO

METAVISIO: METAVISIO (THOMSON Computing) vient de créer une société filiale Metavisio India



17-Fév-2023 / 10:14 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE METAVISIO (THOMSON Computing) vient de créer une société filiale Metavisio India afin de répondre aux appels d’offres gouvernementaux (entre 20 et 200 millions de dollars de commandes attendus par an pour THOMSON). Pontault-Combault, 17 février 2023, 8h00 - METAVISIO (THOMSON Computing) (ALTHO) (« METAVISIO »), une société française spécialisée dans la recherche, la création, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables THOMSON, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Growth à Paris, a créé en Inde une filiale METAVISIO INDIA afin de répondre aux appels d’offres du gouvernement indien, pour les parties Tablettes, Notebook et serveurs. Le président directeur général de METAVISIO, Stéphan Français, a par ailleurs signé un contrat de distribution de la marque THOMSON avec une société locale indienne de distribution spécialisée sur les marchés Publics. Ce distributeur a souhaité signer avec la marque THOMSON pour la profondeur de gamme et pour la notoriété naturelle de la marque THOMSON. La chance donnée à METAVISIO avec la marque THOMSON, s’explique principalement par la décision récente du gouvernement indien d’interdire les marchés publics aux marques chinoises. Grâce à cette opportunité, METAVISIO estime pouvoir récupérer entre 20 et 200 millions de dollars de commandes du gouvernement indien en produits IT pour l’année 2023 et encore plus pour les années suivantes. La filiale METAVISIO INDIA a été créée le 15 février 2023 et Stéphan Français était en Inde la semaine dernière, invité du gouvernement Indien pour l’évènement national UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT qui avait lieu du 10 au 12 février 2023, dans la ville de Lucknow : https://youtu.be/Gdle4jX68yg. Avec l’assistance de la banque d’affaires américaine BCW Securities LLC, la société a pour objectif de lever 10 millions d’euros de capitaux propres en mars 2023 puis 10 millions d’euros additionnels d’ici fin juillet 2023 dans le cadre d’une double cotation sur le Nasdaq. Le montant des capitaux propres de la société passerait ainsi de 7 millions d’euros au 31 décembre 2021 à plus de 20 millions d’euros au 31 décembre 2022, puis à plus de 40 millions d’euros dès le mois d’août 2023. Grace à ces nouveaux fonds propres, METAVISIO prévoit de continuer sa croissance sur 2023 avec un programme d’embauches sur les 4 continents. Son développement attendu en Inde, aux USA, en Afrique et bien sûr en Europe sera également accompagné par l’arrivée dès le 1er mars 2023 d’un directeur B to B spécialiste de ce secteur et des marchés publics depuis 30 ans. METAVISIO est aujourd’hui la seule société d’informatique européenne et française présente sur les 4 continents en retail et bientôt en B to B avec la marque fabuleuse THOMSON. S’appuyant sur la note d’analyse publiée par AlphaValue en novembre 2022 et au regard des possibilités de développement de la société à l’international dès cette année, METAVISIO va demander que sa cotation sur le Nasdaq soit réalisée sur la base d’une valorisation de 150 millions de dollars. L’ambition du Président Directeur Général, si les fonds propres de la société s’élèvent à 40 millions d’euros avant fin juin 2023, sera de réaliser dans les prochaines années un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros sur un marché mondial d’environ 170 milliards d’euros pour les PC. À propos de METAVISIO METAVISIO est une société française spécialisée dans la recherche, la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créée en 2013, METAVISIO - THOMSON Computing offre un large éventail de produits dotés des « dernières technologies au meilleur prix ». Le nombre total d’employés au 31/12/2021 s’élève à 40. METAVISIO est éligible au PEA-PME et a le statut de société innovante (FCPI). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.metavisio.eu Déclarations prospectives Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens des législations sur les instruments financiers. Les déclarations prospectives incluent des déclarations relatives aux intentions, opinions, projections, perspectives, analyses ou prévisions en cours de la société concernant, entre autres, le développement actuel et prévu des produits et des activités de la société, sa position en matière de propriété intellectuelle, sa capacité à développer des fonctions commerciales, les perspectives relatives au lancement de produits et au chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation de la société, ses besoins en liquidité, ses dépenses, sa situation financière, sa liquidité, ses perspectives, sa croissance et ses stratégies, le secteur au sein duquel évolue la société, et les tendances susceptibles d’affecter le secteur ou la société. Les déclarations prospectives ne garantissent pas la performance future et les résultats réels peuvent significativement s’écarter de ceux qu’indiquent lesdites déclarations en raison de divers facteurs importants, comme les conditions de marché ou autres. Ces déclarations ne sont valables qu’à la date où elles sont émises, et la société n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision publiques de quelconques déclarations prospectives, à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la législation l’impose. Contacts Informations aux actionnaires METAVISIO contact.investisseurs@metavisio.eu Tél. : +33 1 60 60 45 74 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : METAVISIO (THOMSON Computing) vient de créer une société filiale Metavisio India