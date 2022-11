METAVISIO

METAVISIO (THOMSON Computing) : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2022.



04-Nov-2022 / 17:40 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2022 PONTAULT-COMBAULT, le 04 novembre 2022. METAVISIO (Thomson Computing), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel 2022, relatif à la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Il peut être consulté sur le site internet de METAVISIO à l’adresse https://www.metavisio.eu/fr-investors, rubrique « Documentation ». Il comprend les éléments suivants : Les comptes sociaux pour le semestre écoulé

Un rapport semestriel d’activité afférent à ces états financiers

Le rapport des contrôleurs légaux sur l’examen limité des comptes figurant dans le rapport A propos de METAVISIO METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d’ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013., METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». L’effectif global au 31/10/2022 regroupe 36 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d’information sur : www.metavisio.eu Contacts Information Actionnaires Relations Presse Financière Relations Presse Corporate Relations Investisseurs METAVISIO ACTIFIN AYA Communication ACTIFIN Jennifer JULIA Alexandre Borreil Jean-Yves BARBARA contact.investisseurs@metavisio.eu jjullia@actifin.fr aborreil@aya-communication.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : +33 1 60 60 45 74 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 06 76 32 27 69 Tél. : 01 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : METAVISIO - Mise à disposition du RFS 2022 FR