METAVISIO (THOMSON Computing) : Résultats semestriels 2022.

COMMUNIQUE DE PRESSE RESULTATS SEMESTRIELS 2022 Amélioration des résultats malgré l’impact du ralentissement de la consommation des ménages sur l’activité Ajustement des objectifs 2022 : maintien de l’objectif de chiffre d’affaires associé à un taux d’Ebitda inférieur à 2021 PONTAULT-COMBAULT, le 31 octobre 2022. Le Conseil d’administration de Metavisio (THOMSON Computing), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, s’est réuni le 31 octobre 2022 pour arrêter les comptes du premier semestre relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2022 (comptes consolidés revus par les Commissaires aux comptes). Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : une activité impactée par le contexte macro-économique Metavisio (THOMSON Computing) publie un chiffre d’affaires de 21,1 M€ au titre du 1er semestre, en recul de 15,6% par rapport au 1er semestre 2021. La hausse de l’inflation, des et des taux d’intérêt, ainsi que la hausse des coûts de l’énergie et du carburant, ont entrainé un ralentissement de la consommation des ménages en produits électroniques au deuxième trimestre 2022, qui a engendré des décalages de livraisons, en particulier en France. A l’international, Metavisio poursuit une croissance dynamique avec une activité qui représente 50% du chiffre d’affaires au 30/06/2022. Plusieurs nouveaux accords de distribution ont été conclus au cours du 1er semestre, notamment : en Espagne, où Carrefour a décidé de référencer cinq nouveaux produits THOMSON Computing ;

en Scandinavie, où Metavisio a signé un accord de distribution avec DCS ApS, l’un des plus grand distributeurs IT du nord de l’Europe ;

et à l’échelle européenne par la signature d’un accord global avec ALDI et LIDL. Des résultats en progression malgré la baisse d’activité Les procédures de revue des comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport des Commissaires aux comptes est en cours de rédaction et le rapport financier semestriel sera mis prochainement à la disposition du public sur le site de la société. Compte de résultat simplifié (en M€) S1 2022 S1 2021 Var. Chiffre d’affaires 21,1 25,0 -15,6% EBITDA[1] 1,8 1,3 -- en % du CA 8,6% 5,1% Résultat d’Exploitation 1,4 0,7 +108% Le taux de marge brute s’améliore à période comparable, passant de 22,6% au 30/06/2021, à 23% au 30/06/2022. Malgré le contexte économique qui pèse sur l’activité, Metavisio enregistre un doublement de son résultat d’exploitation à 1,4 M€ (contre 0,7 M€ au 1er semestre 2021), qui inclut notamment : une baisse des produits d’exploitation à 24,2 M€ au 30/06/22 (vs 26,3 M€ au 30/06/21), limitée par une reprise sur provision liée aux stocks de 2,4 M€, les ventes de fins de séries ayant générées un chiffre d’affaires supérieur au montant provisionné ;

ainsi qu’une réduction des charges d’exploitation à 22,8 M€ au 30/06/22 (vs 25,7 M€ au 30/06/21). Metaviso a renforcé sa structure financière en juin 2022 par la conversion de 4436 obligations convertibles (émises en 2016) ayant entrainé la création de 97.592 actions ordinaires émises avec une prime d'émission totale de 190 748,00 euros. Les capitaux propres de Metaviso s’élevaient ainsi à 8,0 M€ au 30/06/22 (vs 4,7 M€ au 30/06/ 2021). Evènements postérieurs au 30 juin 2022 La société Metavisio a été transféré le 4 juillet 2022 depuis le segment de marché Euronext Access+ vers Euronext Growth Paris. En juillet 2022, la société a procédé à une augmentation de capital de 667 936 euros par la création de 667 936 actions ordinaire émises avec une prime d'émission total de 3 540 060,90 euros, résultant d’un apport en numéraire de 3 458 007 € et de la compensation d’une partie de la créance en compte courant de Monsieur Stephan Français pour un montant de 749 996,10 €. En septembre 2022, la société a procédé à des augmentations de capital d'un montant total de 756 983 euros par la création de 756 983 actions ordinaires, émises avec une prime d'émission total de 2 976 011,18 euros, résultant de la conversion d’obligations convertibles. Le 12 septembre 2022, METAVISIO et une société américaine constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition « Special Purpose Acquisition Company » (« SPAC »), dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, sont entrées en négociations exclusives en vue d’un projet de rapprochement d’entreprises aux termes duquel l’entité combinée serait cotée au Nasdaq. Si les parties décident de conclure l’Opération Proposée, l’opération serait probablement structurée sous la forme d’une acquisition de 100% du capital social de METAVISIO sur une base entièrement diluée. L’Opération Proposée serait basée sur une valeur d’entreprise estimée de METAVISIO qui devrait être dans une fourchette comprise entre 140 et 160 millions de dollars (USD) pour 100% du capital de METAVISIO sur une base entièrement diluée. La contrepartie de l’acquisition des titres de METAVISIO auprès des actionnaires de METAVISIO devrait consister en des actions nouvellement émises par l’entité combinée. A titre de condition au regroupement d’entreprises proposé, les actions de METAVISIO ne seraient plus cotées sur le marché Euronext Growth et les actions de l’entité combinée seraient cotées au Nasdaq. Ajustement des objectifs 2022 dans le contexte dégradé actuel Malgré une conjoncture économique marquée par la crise énergétique, sanitaire et géopolitique qui pèse sur la consommation des ménages, les équipes de Metavisio restent mobilisées pour atteindre l’objectif de chiffre d’affaires annoncé pour 2022, soit environ 70 M€ (+15%), conditionné à l’obtention d’une commande majeure à l’international en fin d’année. En revanche, compte tenu du contexte, Metavisio anticipe désormais un taux de marge d’EBITDA qui devrait être en repli par rapport à 2021. A propos de METAVISIO METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d’ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013., METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». L’effectif global au 31/10/2022 regroupe 36 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d’information sur : www.metavisio.eu Contacts Information Actionnaires Relations Presse Financière Relations Presse Corporate Relations Investisseurs METAVISIO ACTIFIN AYA Communication ACTIFIN Jennifer JULIA Alexandre Borreil Jean-Yves BARBARA contact.investisseurs@metavisio.eu jjullia@actifin.fr aborreil@aya-communication.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : +33 1 60 60 45 74 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 06 76 32 27 69 Tél. : 01 56 88 11 11 ANNEXES Compte de résultat Compte de résultat (en M€) S1 2022 S1 2021 Var. Chiffre d’affaires 21,1 25,0 -16,6% Reprise sur provisions 2,4 0,6 Autres produits 0,7 0,8 Achats consommés (16,1) (19,3) Charges de personnel (1,5) (1,2) Charges externes (2,9) (3,2) Impôts et taxes (0,1) (0,1) Dotations aux amort. et prov. (1,6) (0,8) Autres charges (0,5) (1,0) Résultat d’Exploitation 1,4 0,7 Résultat Financier (1,0) (1,6) Résultat exceptionnel (0,2) (0,1) Impôt société - - Résultat Net 0,2 (1,0) [1] EBITDA = Résultat net + Résultat exceptionnel – IS + Résultat financier + DAP + Impôts et taxes Fichier PDF dépôt réglementaire



