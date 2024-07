METAVISIO - THOMSON : Première commande de 19,7 millions de dollars de son partenaire chinois PEOPLE

Communiqué de presse

Première commande de 19,7 millions de dollars de son partenaire chinois PEOPLE

DAMMARIE-LES-LYS, le 24 juillet 2024 - 18h30 - METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs, annonce aujourd'hui la première commande de 19,7 millions de dollars de son partenaire chinois, PEOPLE, spécialisé dans les télécommunications et les satellites.

Le Groupe PEOPLE, très implanté en Chine et en Asie du Sud-Est, va recevoir les premières pièces de sa commande début Q4, en octobre, novembre et décembre 2024, permettant à METAVISIO d'accélérer son déploiement en Chine et en Asie du Sud-Est.

Corrélativement, la société continue à développer deux zones pays dans le monde :

L'Europe avec une présence de plus en plus forte en France, en Italie et en Europe de l'Est : commandes en cours de plus de 85 000 PC dans toute l'Europe

L'Inde avec les premières 5 000 pièces livrées en juin 2024, sur une commande de 73 900 pièces

Stéphan Français, Président Directeur Général de METAVISIO-THOMSON déclare : « La signature d'un nouveau distributeur d'envergure avec PEOPLE, spécialiste des télécommunications et satellites, nous a également permis de créer à ses côtés la sister company METAVISIO Shenzhen. Après ces deux étapes majeures, je suis heureux de vous annoncer la première commande de 19,7 millions de dollars pour THOMSON, et ceci n'est qu'un début. Nous avons donc pour ce deuxième semestre, des perspectives de développement et des commandes bien au-delà des onze premières années écoulées. C'est la première fois que nous sommes en mesure de franchir la barre des 100 millions d'euros de commandes.

Nos partenaires industriels et de distribution enregistrent de plus en plus de demandes sur les produits informatiques THOMSON : en Inde avec SAHASRA, en Chine avec PEOPLE, et en Europe avec nos distributeurs, parmi lesquels ASBIS.

Dès le premier semestre 2024, notre présence commerciale nous a permis de livrer 33% de volume en plus, versus 2023, avec des produits de génération Windows 11. Cette accélération sera encore plus significative sur le second semestre avec l'ouverture et le début des livraisons en Chine et en Inde.

Cette présence à l'international, nous donne plus de perspectives en tant que Français, en particulier avec la tension géopolitique. La force du modèle TIME TO MARKET associé au meilleur rapport qualité/prix font la différence ! »

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO - THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu



