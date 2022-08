METAVISIO : présent à l'IFA de Berlin avec sa nouvelle gamme de PC Gaming

Thomson se lance dans les ordinateurs portables gaming avec des modèles innovants qui combinent la performance et la mobilité. En 15 ou 17 pouces selon les besoins, ils associent des processeurs Intel de dernière génération à des cartes graphiques NVIDIA RTX. Autre innovation, le notebook NEO Gaming est dédié au jeu dans le cloud, ce qui lui permet d'être encore plus compact et surtout très abordable.

Comme chaque année l'IFA, un des plus grands salons d'électronique grand public, se tiendra au Messe de Berlin. L'occasion pour tous les grands acteurs de l'électronique de présenter leurs nouveautés aux plus de 200 000 visiteurs et 6 000 journalistes attendus. Au cœur de la ville, l'IFA transformera une nouvelle fois Berlin en capitale de la technologie et de l'innovation. Profitant de cette grande manifestation, METAVISIO (THOMSON Computing) présentera sa nouvelle gamme de PC Gaming à l'ensemble des distributeurs européens, tous présents à ce salon et également au grand public.

Thomson Gaming 15 & 17 pouces

Conçus pour le jeu vidéo, ces ordinateurs portables n'en demeurent pas moins fins et légers avec un poids qui avoisine les 2 kg pour le 15 pouces. Les écrans quasiment sans bords optimisent l'espace dans un châssis le moins encombrant possible. Pour jouer, il n'est donc plus nécessaire de transporter une valise ! Pour autant, ces notebooks intègrent des

composants puissants et de dernière génération, soit un processeur Intel Core i5 de 12ème génération et une carte graphique NVIDIA RTX 3050. Dotés tous les deux d'un écran Full HD réactif, ils permettent de jouer aux jeux vidéo les plus exigeants dans de bonnes conditions de fluidité. Pour stocker des jeux de plus en plus gourmands en espace, les notebooks Thomson Gaming sont équipés d'un SSD de 512 Go qui garantit un démarrage très rapide et un chargement tout aussi rapide des niveaux dans les jeux. Pour jouer en ligne, ces ordinateurs disposent du Wi-Fi 6 en double-bande ou au choix d'une prise réseau RJ45. A la maison, il est aisé de connecter un moniteur externe pour jouer en grand grâce au ports Mini Display et HDMI.

Caractéristiques

Écran: 15,6 ou 17,3 pouces, Full-HD

Processeur: Intel Core i5 12ème génération

Carte graphique: NVIDIA RTX 3050

Mémoire vive: 8 Go extensibles

Stockage: SSD 512 Go

Connexions USB: 1 x type C, 2 x 3,0, 4 x 2,0

Réseau: Wi-Fi 6 double bande, RJ45

Connexions vidéo: HDMI, Mini Display

Connexions audios: 1 prise micro mini-jack, 1 sortie audio mini-jack

Poids: 15,6 pouces 2,1 kg / 17,3 pouces 2,45 kg

Thomson NEO Gaming

L'avenir du jeu vidéo est en ligne et plus précisément dans le cloud. Pourquoi se promener avec des ordinateurs portables surpuissants, donc gros, lourds, encombrants et onéreux alors que tous les calculs peuvent se faire sur Internet dans le cloud ? C'est la question que Thomson s'est posée. Il suffit d'avoir une bonne connexion à Internet et l'ordinateur peut se contenter d'afficher le flux vidéo transmis par le cloud. Du coup, nul besoin d'une

