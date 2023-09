PONTAULT-COMBAULT, le 26 septembre 2023 – 9h00, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce que « L'histoire de la société passera par l'international ». Ce sont les mots de Stephan Français, PDG de METAVISIO - Thomson Computing lors de son passage sur le plateau de La Matinale de L'Entrepreneur, émission de La Tribune TV.

De plus en plus, le développement international prend forme pour cette entreprise française dirigée par Monsieur Français ! Le très convoité prix « PC-Welt Best of IFA » obtenu à l'IFA de Berlin lui ouvrant des portes sur la scène internationale.

Le Black Friday étant déjà dans les tuyaux de tous les distributeurs, Harvey Norman Irlande a passé commandes de nombreux notebooks en Intel Core i3/i5/i7 dans la perspective de cet évènement (un deuxième lot est déjà en préparation pour Noël). Le groupe Carrefour n'est pas en reste puisqu'une commande de 3 références de PC portables Thomson a été passée en vue du Black Friday pour une opération promotionnelle dans les points de vente Carrefour en Roumanie avec ABN, un partenaire local.

Par ailleurs, après le développement de l'Europe de l'Est avec plus d'un million de dollars généré en PC portables et tablettes, METAVISIO - Thomson Computing a reçu le mois dernier les premières commandes pour l'Afrique du Sud avec l'enseigne HomeChoice.

Quant à l'Inde, la première commande est confirmée, à hauteur de 8 000 tablettes Thomson. Selon Stephan Français, « cette commande permettra d'utiliser notre chaine de fabrication en Inde et de livrer les premières écoles indiennes et ainsi remplacer les marques chinoises interdites de marché Public en Inde depuis le 1er janvier 2023 ».

Les commandes pourraient s'accélérer puisque le second semestre de l'année civile est traditionnellement très porteur.

