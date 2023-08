COMMUNIQUE DE PRESSE

• CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2023 DE 6,1 M€

• RATTRAPAGE DU S1 PAR LE TROISIEME TRIMESTRE 2023 AVEC 10,6 M€ DE COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES EN JUILLET POUR LIVRAISON PREVUE ENTRE AOUT ET SEPTEMBRE 2023

• RENFORCEMENT DE 1M€ DE LA PARTICIPATION DE STEPHAN FRANÇAIS (PRÉSIDENT FONDATEUR DE METAVISIO)

PONTAULT-COMBAULT, le 4 aout 2023 – 8h45 METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce aujourd'hui une baisse de son chiffre d'affaires au S1 2023 à 6,1 M€ (données non auditées) contre 21,1m€ au S1 2022.

Cette baisse s'explique principalement par un recul du marché mondial des ordinateurs (-29% au T1 2023 et -13,4% au T2 2023 selon IDC) et par un report sur le T3 (juillet août septembre) de commandes significatives.

Le 1er trimestre de l'année 2022 a profité de la tendance forte de 2021 sur les produits THOMSON, mais dès le début de la guerre en Ukraine, cela disparait et les commandes se sont faites plus rares, avec 21,1 M€ au 1er semestre et seulement 9 M€ de produits commandés et livrés au 2ème semestre 2022.

En 2023, c'est l'inverse 6,1 M€ au premier semestre mais déjà 10,6 M€ de commandes fermes à livrer en août et septembre, avec un CA HT de juillet 2023 de 785 000 €, à livrer sur le 3ème trimestre, soit un total de 11,4 M€ + les nouvelles commandes des 36 pays ouverts qui arrivent en complément pour fin T3 et T4 2023.

Le second semestre s'annonce donc porteur avec une progression significative des commandes de METAVISIO grâce à sa capacité d'innovation et à la poursuite de son développement à l'international sur des nouveaux clients.

Présent dans 14 pays fin 2022, le groupe a enregistré en T1 2023, des ouvertures dans 10 nouveaux pays , puis en T2 et T3 (juillet) faisant apparaitre un total de 37 pays ouverts avec des commandes pour fin T3 et T4 2023.

Parallèlement au développement international, METAVISIO a signé le 27 juillet 2023 avec une société de financement française un accord matérialisé par un contrat de financement récurrent de ses postes fournisseurs et clients pouvant aller jusqu'à 3 M€ (tous les 30 jours ou 60 jours). Cette possibilité de financement peut être revue à la hausse tous les trois mois.

Cet accord sans précédent en France dans le domaine de l'informatique intervient au moment où la société METAVISIO fête ses 10 ans d'activité en informatique avec la marque THOMSON.

Signe de sa confiance dans l'avenir de la société, Stephan Français (Président Fondateur de METAVISIO), vient de renforcer à titre personnel sa position dans la société, en transformant son compte courant, apportés en 2022 et 2023, en capitaux propres sur un cours de clôture le mardi 1er août 2023 de 1,05 €.

Base de 952 380 nouvelles actions, pour 1 M€ d'investissement ferme du Fondateur, le mardi 1er août 2023.

A propos de METAVISIO-THOMSON COMPUTING,

METAVISIO-THOMSON COMPUTING est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés : « des dernières technologies au meilleur prix ».

L'effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'information sur : www.metavisio.eu

Contacts

Information Actionnaires

METAVISIO

contact.investisseurs@metavisio.eu

Tel : 33 1 60 60 45 74

