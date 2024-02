Jeudi 15 février 2024 à 18H Communiqué de presse

Accords majeurs de financement du post-production

Pipeline désormais porté à plus de 100 M$

Dans le cadre de son fort développement prévu en 2024, METAVISIO - THOMSON Computing (Euronext Growth Paris - FR00140066X4 - code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a signé pour la première fois, après dix années de développement produits et commercial autour de la marque THOMSON, des accords de financement du post-production.

Aux vues des perspectives de la gamme et des commandes déjà enregistrées, le Président et la Directrice des achats ont obtenu des lignes de financement en Chine accord avec la société SINOSURE (équivalent de la COFACE en Europe), pour les achats de composants pour 5 millions de dollars par mois.

En Inde, METAVISIO a ouvert une ligne de production avec son partenaire SAHASRA pour produire du made in India avec une ligne mensuelle de crédit de 6 millions de dollars.

Ce financement intervient au moment où la société cherche à réaliser son objectif de développement à l'international et lui permettra, dans les mois à venir, de livrer l'ensemble des chaînes de production B2B à la hauteur de ses ambitions. La somme des lignes de crédit obtenus pour l'achat de composants est de 11 millions de dollars, permettant ainsi à METAVISIO de pouvoir enfin réaliser son objectif : dépasser les 100M€ sur une année, montrant ainsi la capacité de production, de livraison et de prise de parts de marché dans le monde.

Pour rappel, au 6 février 2024, Thomson Computing, grâce à ses efforts constants, présentait déjà un pipeline de commandes supérieur à 70 millions de dollars, avec une accélération des plans d'affaires. L'un des exemples de l'accélération commerciale est la commande obtenue en Inde avec le premier site e-commerce indien Flipkart, avec 73 900 pièces pour l'année 2024, soit plus de 20 millions de dollars.

Pour cette société cotée depuis deux ans, la dualité entre les chinois et les américains se révèle sur 2024 extrêmement porteuse, de par leur positionnement technologique, prix et géo-stratégique en étant français et européen.

