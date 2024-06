Communiqué de presse

PONTAULT-COMBAULT, le 19 juin 2024 à 18h - METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce, comme précisé dans le communiqué de presse du 22 janvier 2024, que la société vient de livrer les premiers ordinateurs en Inde auprès de la société Flipkart Inde, 1er site e-commerce faisant partie du groupe Walmart : 4 000 ordinateurs français sur la commande de 73 900 ordinateurs THOMSON. Chaque mois, de nouvelles pièces seront livrées pour réaliser un deuxième semestre record en Inde et à l'international.

Stéphan Français, Président Directeur Général de METAVISIO-THOMSON, déclare :

« Je félicite particulièrement les équipes françaises et indiennes qui ont participé à la production de ces nouveaux ordinateurs, permettant ainsi l'ouverture des ventes sur le marché indien. A quelques jours du début du deuxième semestre, période la plus intense pour l'informatique, nous poursuivons notre stratégie d'installer nos gammes informatiques partout où la France a l'image d'un pays à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, face aux marques chinoises ou américaines, notre stratégie d'« être les premiers en technologie aux meilleurs prix » s'illustre grâce à nos partenariats avec Nvidia, Intel et Microsoft, associés à nos développements propres sous la marque THOMSON, en particulier autour de l'IA. Nous sommes le partenaire informatique français et européen incontournable. Je prends dès à présent rendez-vous avec vous le 30 juin 2024, pour vous annoncer le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, et la progression de nos commandes et de nos livraisons. »

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu



Contact presse et investisseurs J. Gacoin / V. Boivin

+ 33 1 75 77 54 65

metavisio@aelium.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGqflJprY2aayp9uaMiXb5ZpnGtpm2OVZ2iXmpdrZpfKZ5xhlphnl5TJZnFnmGtn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86361-metavisio_cp_19062024.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews